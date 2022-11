Unterwegs im Freien: Spielplatz XXL

Foto: PID/Kromus

Auf den ersten Blick sieht das mehr als zwei Hektar große Gelände aus wie ein überdimensionierter Spielplatz, klassische Spielgeräte wie Schaukeln oder Rutschen findet man hier aber keine. Bei den mehr als 20 Stationen, die alle von einem Sportwissenschaftler entwickelt wurden, kann man verschiedene Bewegungsabläufe ausprobieren, es geht um Geschicklichkeit, Ausdauer, Gleichgewicht und Orientierung und natürlich um den Spaß an der Bewegung.

Großangelegte Parcours und zahlreiche Balancier- und Kletterstationen laden Kinder jeden Alters ein, sie auszuprobieren. Aber auch Erwachsene probieren gerne aus, wie weit sie auf wackeligen Brettern oder auf dünnen Seilen kommen.

Der Motorikpark bietet neben Parcours, die Outdoor-Begeisterten vielleicht nicht ganz unbekannt sind, zahlreiche Stationen, die man in dieser Dichte auf keinem Gelände in Wien findet. Manchmal hilft es, die dazugehörige Infotafel zu lesen, um sich eine Station anzueignen. Zum Beispiel beim Wasserski-Zylinder, einer Art Betonturm, den man an einem Haltegriff umrunden kann. Die meisten Angebote sind aber selbsterklärend und vor allem Kinder werden von den Attraktionen schnell in ihren Bann gezogen und erobern sie sich ohne lange nachzudenken.

Wer sich ganz professionell an die Bewegungsangebote annähern möchte, findet bei jeder Station eine Beschreibung, wie das Angebot genützt und welche Fähigkeiten und Körperregionen trainiert werden. So führt etwa eine 600 Meter langer Laufparcours auf Waldboden rund um das Gelände, im Weiden-Dehn-Pavillon können nach dem Laufen dann die Muskeln gedehnt werden, und auch ein Kraft-Pavillon für Kraftübungen steht zur Verfügung. Besonders Ambitionierte können über die Internetseite einen Trainer oder eine Trainerin buchen.

Der Motorikpark Wien steht allen offen, die Lust auf Bewegung haben oder ihre motorischen Fähigkeiten verbessern wollen. Der Eintritt ist frei, für alt und jung.

Das Gelände liegt in einer nicht ganz so attraktiven Ecke der Stadt, zwischen Schnellstraße und Gewerbegebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tierquartier Wien. Für alle, die nicht in dieser Gegend wohnen und mit dem Auto kommen, gibt es zwar einen kleinen Parkplatz, an Schönwetterwochenenden ist dieser aber sehr schnell überfüllt. Öffentlich erreichbar ist der Park mit U2 oder U1 und Bus.

Für Infrastruktur hat die Stadt ebenfalls gesorgt: Es gibt eine WC-Anlage und ein kleines Buffet. Kleinkinder, die lieber im Matsch buddeln als – so wie ihre älteren Geschwister – Parcours zu absolvieren, können das in einem kleinen abgegrenzten Bereich tun. Für Pausen, eine Stärkung zwischendurch oder erschöpfte Erwachsene, die mit dem Bewegungsdrang ihrer Kinder nicht mithalten können, wurden einige Parkbänke aufgestellt. Bei großem Andrang am Wochenende, wenn viele Familien aus der Umgebung ihre Freizeit im Motorikpark verbringen, sind diese aber schnell belegt und die Hindernisse, die eigentlich für den Hürdenlauf vorgesehen waren, werden von erschöpften Besuchern zu Sitzmöglichkeiten umfunktioniert.

Der Motorikpark erstreckt sich über einen weitläufigen Rasen. Bäume, Büsche oder sonstige Schattenspender sucht man vergeblich, im Sommer sind Kappe und Sonnenschutz vor allem für Kinder daher unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand und wenn in der kälteren Jahreszeit der berühmte Wiener Wind über die ebene Fläche weht, ist eine Kopfbedeckung ebenfalls sehr zu empfehlen. Ansonsten braucht man bei einem Besuch des Motorikparks Wien aber nichts außer festen Schuhen und Lust auf Bewegung. Ab Sommer 2016 steht ein weiterer Motorikpark im 19. Bezirk, Marianne-Pollak-Gasse/Ecke Hlawkagasse, zur Verfügung.

Motorikpark Wien, 22., Süßenbrunner Straße 101

Tel. 01/4000-8042, www.motorikpark-wien.at

Text: Daniela Almer