Ein Kind, ein Buch?

Foto: Marion Grossschädl

Der Herbst ist mittlerweile schon deutlich zu spüren, die Zeit des Lesens und der Bücher hält wieder Einzug. Und in allen Medien liest man dieser Tage Interviews mit der großen Christine Nöstlinger, die ihren 80. Geburtstag feiert. Ein guter Anstoß, sich über das Thema Kinderliteratur Gedanken zu machen. Wie passen Kinder und Literatur zusammen? Viele Faktoren spielen beim Kinderbuch eine wesentliche Rolle: welche Themen interessieren mein Kind, die Frage nach dem passenden Buch für jedes Alter und nicht zu vergessen die Tatsache, dass immer mehr Eltern den Anspruch haben, ihren Kindern pädagogisch wertvolle Literatur zu vermitteln.

Um für unsere kleinen Mitbürger das Richtige zu finden, ist Orientierung gefragt – gerade in Zeiten von Amazon und Co. Durch die regelrechte Flut an Angeboten ist es oft nicht leicht, die richtige Wahl zu treffen. Gerade für Eltern und Erziehungsberechtigte ist die Zeit knapp. Und da das Schmökern meist durch den Nachwuchs gestört oder verhindert wird, gibt es nachfolgend zwei Tipps aus unserem Ratgeber „Kind in Wien“. Folgende Institutionen helfen bei der Suche nach dem richtigen Lesestoff für jedes Kind.

Das Institut für Jugendliteratur und die Büchereien Wien (Kinderabteilung Kriango) sind zuverlässige Ansprechpartner bei Fragen in Sachen Kinder- und Jugendliteratur. Ob altbewährtes oder Neuerscheinungen. Auch finden laufend Veranstaltungen zum Thema Kind und Literatur statt. So wird im Institut für Jugendliteratur Ende Juni zum 21. Mal der DIXI Kinderliteraturpreis vergeben, und in den Büchereien Wien fand das Lesofantenfest vom 15. Februar bis 3. März statt.

Nun steht dem Lese-Abenteuer nichts mehr im Weg! Wir wünschen ein spannendes Lesejahr!

Institut für Jugendliteratur

Mayerhofgasse 6, 1040 Wien

Tel.: 01/505 03 59

office@jugendliteratur.net

www.jugendliteratur.net

Hauptbücherei Wien

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien

Tel.: 01/4000-84500

bib.auskunft@buechereien.wien.at

www.buechereien.wien.at, www.kriango.at