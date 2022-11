Kiwi-Ski-Blog: Skifahren als Naturerlebnis

Foto: Pexels

Die Semesterferien sind da! Und pünktlich dazu lässt es Frau Holle im Bergland noch ein bisschen schneien. Die frostigen Temperaturen haben zumindest vorübergehend den Rückzug angetreten, um dem Schnee Platz zu machen. So zum Beispiel gerade in der nordöstlichen Steiermark. Und die hat für Ski-LiebhaberInnen mehr zu bieten als den Hirschenkogel am Semmering oder das Skigebiet Stuhleck, nahe der niederösterreichischen Grenze.

Nur ein Stückchen weiter, und man kommt zu gut ausgebauten Skigebieten, welche im Preis-Leistungsverhältnis wesentlich fairer sind. Von der Bürgeralpe in Mariazell (dort gelten die Tickets außerdem in Puchenstuben und in Annaberg), über die Veitsch nach St. Kathrein am Hauenstein zum Hauereck. 3 gut ausgebaute, mittelgroße Skigebiete für die ganze Familie.

In der Region Joglland-Waldheimat (die Waldheimat des Dichters Peter Rosegger), gibt es noch in einigen Gemeinden kleine aber feine Skigebiete (www.schiregion.at). Diese wintersportlichen Nahversorger, wie es Kralicek in seinem Buch beschreibt, haben vor allem eines zu bieten: echtes, authentisches Skifahren mitten in der Natur.

St. Kathrein am Hauenstein: Hauereck

Obere Zeil 6, 8672 St. Kathrein am Hauenstein

Tel.: 03173/2266

www.hauereck.com

www.bergfex.at/hauereck

Lifte: 1 Sessellift (4er), 1 Schlepplift

Pistenkilometer: 5,0 (2 leicht, 2 mittel, 1 schwer)

Schneekanonen: 15

Kinderbereich: 1 Seillift, 1 Zauberteppich (gratis)

Betriebszeiten: tägl. 9–16 Uhr

Schiverleih/Schischule: Schischule Joglland

Gastronomie: Sonnenhütte, Schutzhütte Hauereck, Liftgasthof Willenshofer

Preis Tageskarte: €€€€

Erwachsene: € 32,–/ Kinder € 18,–

Mariazell

Wiener Straße 24, 8630 Mariazell

Tel.: 03882/2555

www.buergeralpe.at

www.bergfex.at/mariazellerland

Lifte: 1 Seilbahn, 2 Sessellifte (4er), 1 Schlepplifte, 1 Tellerlift

Pistenkilometer: 11,0 (5,5 leicht, 3,5 mittel, 2 schwer)

Schneekanonen: 40

Kinderbereich: 1 Seillift, 1 Zauberteppich

Betriebszeiten: tägl. 9–16 Uhr (Seilbahn bis 16.30 Uhr)

Schiverleih/Schischule: Amigos Snowsports, Rudyshcool

Gastronomie: Edelweißhütte, Berggasthof, Bartelbauerhütte

Langlauf: Viele Möglichkeiten (insgesamt ca 50 Loipenkilometer)

Sonstige Angebote: Boarderpark, Rodelbahn (1,7 km lang, Rodelverleih in der Talstation der Seilbahn)

Preis Tageskarte: €€€

Erwachsene: € 24,–/Kinder € 18,–

Veitsch

Brunnalmstraße 61, 8663 Veitsch

Tel.: 03856/2067

www.skiveitsch.at

www.bergfex.at/veitsch-brunnalm

Lifte: 1 Sessellift (4er), 2 Schlepplifte, 1 Tellerlift

Pistenkilometer: 9,0 (4 leicht, 3 mittel, 2 schwer)

Schneekanonen: 44

Kinderbereich: 1 Seillift, Zauberteppich

Betriebszeiten: tägl. 9–16

Schiverleih/Schischule: Verleih: Bei der Talstation/Schule: Schischule Jörg Felber

Gastronomie: Pflanzlhütte, Gamsmugl-Bar, Almgasthof Scheikl

Langlauf: Loipe (5 km) im Ortsteil Kleinveitsch

Preis Tageskarte: €€€€

Erwachsene: € 36,–/Kinder € 19,–

Mehr dazu gibts im Buch „Skifahren in Ostösterreich“ von Wolfgang Kralicek.

„Dieses Buch richtet sich ausdrücklich an jede Skifahrerinnen und Skifahrer, denen das Runterfahren wichtiger ist als das Hinaufsteigen. Und es ist ein Plädoyer. Es bricht eine Lanze für die kleinen Lifte, die finanziell zwar meist unrentabel, gesellschaftlich aber enorm wertvoll sind. Die kleinen Lifte sind wintersportliche Nahversorger, die den Kinder vor Ort den Zugang zum Skifahren leichtmachen.“