Foto: Fotostube

Die Sommerferien nähern sich mit großen Schritten! Und damit es ohne Schule nicht langweilig wird, gibt es unzählige Kurse und Angebote in Wien, damit der Sommer zu einem Erlebnis wird! Wir stellen euch in den nächsten Tagen und Wochen einige Kurse und Workshops vor.

Den Beginn macht die Fotostube! Für alle, die Freude und Spaß am Fotografieren haben oder es gerne lernen möchten: im Juli gibt es die Möglichkeit an einer Foto-Kreativ Woche teilzunehmen. Was man da so alles tut? Lest weiter!

Im Juli und August können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren in der Fotostube eine Woche lang ihre Kreativität vor und hinter der Kamera voll ausleben. Mit einer professionellen Ausstattung werden auf spielerische Art die technischen Grundlagen der Fotografie gezeigt. Die Teilnehmer können aber auch gerne die eigene Kamera mitbringen, falls vorhanden.

Themenschwerpunkte

Fünf Tage lang lernen die Kinder/Jugendlichen auf spielerische Art und Weise die Fotografie kennen. Durch praktische Übungen wird gezeigt, wie man seine Bildidee mittels Licht, Perspektive und anderen Gestaltungsmöglichkeiten optimal umsetzen kann und wie man sich selbst vor der Kamera gut in Szene setzt. Die Bilder werden dann am Kreativ-Tag gemeinsam bearbeitet, gedruckt und zu individuellen Kunstwerken verarbeitet.

Private Dining

Zum Abschluss des Kurses wird bei einem Private Dining inklusive Tipps zur Food-Fotografie veranstaltet. Die Foto-Kreativ Woche ist geeignet für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren.

Termine

Kurs 1: 04.07.2022 – 08.07.2022

Kurs 2: 22.08.2022 – 26.08.2022

Kurs 3 : 29.08.2022 – 02.09.2022

Jeweils von 09:00 bis 15:30 Uhr

Early Check in ab 08:00/ Late check out bis 16:30 Uhr

GRÄTZLherz, Nothartgasse 40, 1130 Wien

Kosten

€ 295,- (Materialkosten sowie Trinken, Mittagessen & Jause sind inkludiert)

Kontakt

Constanze Trzebin

constanze@fotostube.at

Tel.: 0676/544 69 93

www.fotostube.at

(SoPi)