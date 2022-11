Sommer, Sonne, Workshop-Time!

Foto: Shutterstock

Die Ferien kommen schon in Griffweite, laut den aktuellen Temperaturen könnten sie aber eigentlich auch schon da sein. Ein bisschen müssen wir uns aber noch gedulden, bis dahin kann man aber die Zeit sinnvoll damit nutzen, um zu überlegen, was man in den Ferien denn so alles machen könnte. Abgesehen von Tagesausflügen in Museen, Ausstellungen und auf die Donauinsel, gibt es ein relativ umfangreiches Workshop-Angebot. Dabei werden so gut wie alle Interessensgebiete unserer Kleinen abgedeckt. In den nächsten Blogbeiträgen stellen wir euch alles Mögliche vor! Von sportlichen Aktivitäten wie Reiten, Bogenschießen, Fußball, Volleyball, Basketball, Klettern, Surfen oder Segeln bis hin zu Sprachwochen, Computerworkshops oder Kreativwochen ist so ziemlich alles mit dabei!

„Hisst die Segel!“, heißt es an der Alten Donau

Segeln und Surfen an der Alten Donau

In den Ferienkursen lernen Kinder spielerisch segeln oder surfen und verbringen gleichzeitig ausgelassene Ferientage an der Alten Donau. Am Programm stehen außerdem Baden, ein Picknick am Strand sowie Tischfußball in der Mittagspause. Auch werden Regattaveranstaltungen organisiert.

Die Kurstage dauern von 9 bis 16 Uhr, in dieser Zeit sind die Kinder immer in Betreuung. Auf Nachfrage wird auch eine längere Betreuung angeboten:

Betreuung vor Kursbeginn (8–9 Uhr) € 20,–/Woche

Betreuung nach Kursbeginn (16–17 Uhr) € 20,–/pro Woche

Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren.

Termine:

Von Anfang Juli bis Anfang September (freie Plätze siehe Homepage)

Gut zu wissen:

• Aufsicht: geschulte Trainer

• Abwechslungsreiches Kursprogramm (auch bei Schlechtwetter)

• Verpflegung im Restaurant Uvertaverne mit Kindermenü und Getränk (€ 45,–/Woche)

• Kosten: ab ca. € 290,– pro Kind und Woche (genauere Infos siehe Homepage)

Segelschule Hofbauer

An der oberen Alten Donau 186, 1220 Wien

+43 660 6151204

hallo@boats2sail.com

Anmeldung online unter: boats2sail.com