Ferien-Camps und Workshops für den Sommer

„Ferien mit Sinn“, so lautet das Motto von feriencamps.at, einem Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, sinnvolle und abwechslungsreiche Ferien-Workshops in Wien und Umgebung anzubieten. Mittlerweile schon seit mehr als 20 Jahren.

Für Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren wird ein umfangreiches Programm angeboten.

Dazu gehören natürlich jegliche Sportarten, aber auch kreatives wie Musical, Junges Atelier oder Stardance.

Folgende Schwerpunkte werden in diesem Jahr angeboten:

SPORT

Aktiv SingleDay bzw. Aktivcamp (Aktivprogramm vom Basteln bis zum Ballspielen)

Basketball

Beachvolleyball

Bogenschießen

Klettern

Mountainbiken

Parkour

Reiten

Schwimmen (Anfänger, Fortgeschrittene)

Sport-Mix (jeden Tag eine neue Sportart)

Tennis

Tischtennis

KREATIV

Backen

Junges Atelier

Musical

Schach

Stardance

LERNEN

Bei den Lerncamps kann man sich für das kommende Schuljahr vorbereiten, gelerntes auffrischen oder Neues erlernen. Am Vormittag wird gelernt, am Nachmittag stehen verschiedene Freizeitprogramme an.

3D Druck

Computer Workshop

English Native

Lernen Intensiv

Lernen Halbtag

Lernen + Freizeit

Lernen + Computerfun

