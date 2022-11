Indoor-Spielplätze für die Kleinen

Foto: Shutterstock

Auch für die Kleinsten, das heißt für Kinder ab 0 Jahren, gibt es in Wien Spiel-Angebote. Hier steht Bewegung, aber auch kreatives Spielen im Vordergrund. So kommen die Kleinen sowohl mit neuen Spielsachen in Kontakt, als auch mit anderen Kindern. Viel Freude beim Entdecken, Toben und Spielen!

Jump Around

Kleinkind Indoor-Spielplatz

Für Kinder ab 0 Jahren. Großer Bewegungsbereich mit Rutsche, Softbausteinen und Sprungmatten, Riesenkinderzimmer (Spiele, Lego, Playmobil, Puppenküche etc.), Kinderdisco und Elternbereich mit Internetzugang. Auch Geburtstagsfeste können gefeiert werden.

Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 Uhr

(bei Starkregen immer geöffnet; bei Temperaturen über 15 Grad geschlossen)

Kontakt:

Schikanedergasse 1, 1040 Wien

0650/591 74 86

office@jumparound.at, www.jumparound.at

Indoor Spielplatz der Wiener Kinderfreunde

Die Wiener Kinderfreunde haben das Rezept gegen Langeweile bei Schlechtwetter: Auf ihrem Indoor-Spielplatz „Seversaal“ gestalten die Wiener Kinderfreunde aktiv jeden Nachmittag ein buntes und actionreiches Programm für Kinder bis 12 Jahre: aufblasbare Riesenrutsche und Hindernislandschaft, Luftburg, Kletterbereich, Tischwuzzler, Gruppenspiele, für die Minis gibt’s Ballbad, Softplay-Riesenbausteine, Spielsachen u.v.m. Eigener Babyraum zum Wickeln, Stillen und Ausruhen. Animateur*innen spielen mit den Kindern (übernehmen aber keine Beaufsichtigung).

Öffnungszeiten: täglich 14–18 Uhr (Mi 10–12 speziell für Kleinkinder)

Kontakt:

Schuhmeierplatz 17–18 (Zugang von Thaliastraße), 1160 Wien

01/492 60 28

seversaal@wien.kinderfreunde.at, kinderfreunde.at/angebote/spielplatzbetreuung/indoorspielplatz-seversaal