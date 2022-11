Das neue "Kind in Wien" ist da!

Coverfoto: shutterstock.com/elena09

Der unentbehrliche Klassiker „Kind in Wien“ präsentiert auf 480 Seiten über 1000 Möglichkeiten, um die Zeit von und mit Kindern schöner, abwechslungsreicher und einfacher zu gestalten. Von Ferienaufenthalten mit und ohne elterlicher Begleitung, Sport- und Kulturstätten, Ausflugszielen in Niederösterreich und im Burgenland bis hin zu Rat in Krisen- und Notfällen und vielem mehr – das Servicehandbuch bietet Aktivitäten für drinnen und draußen, die Kindern jeden Alters Spaß machen.

Unentbehrlich für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Pädagog:innen!

Erhältlich im Faltershop sowie in Ihrer Buchhandlung!