Neu: "Kind in Wien", der wöchentliche Eltern-Newsletter aus dem Falter Verlag

Barbara Fuchs leitet den "Kind in Wien"-Newsletter (Foto: Nini Tschavoll)

Pünktlich zu Schulbeginn startet der Falter Verlag das neue Newsletter-Format „Kind in Wien”. Der Newsletter wird ein nützlicher Wegweiser, voll mit spannenden Informationen zu Unternehmungen und Erlebnissen mit Kindern in und rund um Wien. Anmelden können Sie sich ab sofort unter falter.at/kinder.

„Kind in Wien” begleitet Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten beim Aufwachsen der Kinder. Ein Expert:innen-Team bestehend aus Kinderärzt:innen, Medienexpert:innen, Psycholog:innen und Bewegungsprofis beantwortet Fragen zu immer aktuellen Themen, etwa: „Wie viel Smartphone-Konsum ist für eine:n 3-Jährige(n) gut?“ Oder: „Wie gesund ist vegane Ernährung für Kinder?“. In einer Welt voller Meinungen bietet „Kind in Wien” Fakten und Orientierung.

Unter der Leitung von Barbara Fuchs, die im Falter Verlag unter anderem die umfangreichen Veranstaltungstipps mitverantwortet und selbst Mutter zweier Kinder ist, stellt der Newsletter ab 07. September 2022 wöchentlich auch Event-Tipps für abenteuerlustige Unternehmungen in und rund um Wien zur Verfügung.

Für wen lohnt es sich, den neuen kostenfreien Newsletter aus dem Falter Verlag zu abonnieren? Für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, ältere Geschwister und Pädagog:innen, die das Leben für und mit 0- bis 12-jährigen Kindern in Wien abwechslungsreicher und spannender gestalten wollen.

Hier anmelden!