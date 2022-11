Ballschule Frey – Sport und Spaß für alle

Geschicklichkeit leicht gelernt in Parcours (Foto: Bernoulli)

Fußball, Basketball, Tennis, Landhockey – alles rund um den Ball bietet die seit längerem in Österreich tätige Ballschule Frey an. Gründer Peter Frey ist überzeugt, dass Kinder sich am besten entfalten, wenn man sie einfach machen lässt. Kids aller Altersstufen (gestartet wird in der Mini-Ballschule ab 3 Jahren) lernen in den Kursen spielerisch mit Bällen und Turngeräten umzugehen, die Kurse finden überwiegend in Sportsälen von Schulen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark statt. Auch Sommercamps an verschiedenen Orten in Österreich werden angeboten.

Jetzt anmelden für Restplätze und Warteliste für die Herbstkurse an diversen Standorten auf www.ballschule-frey.at. Ein weiteres, ähnliches Turnangebot für Kids finden Sie beispielsweise auf www.gymnathlon.at.

