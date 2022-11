Event-Tipps für Kinder (9.-11.9.2022)

Forschen und Staunen im Wiener Rathaus (Foto: TIRZA OG www.tirza.at)

Wiener Forschungsfest

Das Forschungsfest findet heuer erstmals am neuen Standort Wiener Rathaus statt. Ein ganzes Wochenende lang können Kinder aller Altersstufen an mehr als 30 Mitmach-Stationen forschen, experimentieren und staunen. Für Besucher:innen unter sechs Jahren steht ein eigener Kleinkinderbereich zur Verfügung. Neben der großen Mitmachausstellung gibt es zusätzlich erstmals ein vielfältiges Workshop-Programm (Anmeldung erforderlich). Hier liegt der Fokus eher auf Kinder ab circa 7 Jahren. Der Eintritt ist frei!

Wiener Rathaus, Freitag (9.9.), 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag, Sonntag (10.9. & 11.9.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Fest: Welttag des Kindes

Anlässlich des „Welttag des Kindes“ feiern die Wiener Kinderfreunde in zahlreichen Parks und Spielplätzen in allen 23 Bezirken Wiens Feste für die ganze Familie. Ein abwechslungsreiches Programm mit Kreativstationen oder Quiz-Spielen sorgen für einen unterhaltsamen Tag. Der Eintritt ist frei! Infos zu allen Orten und Uhrzeiten: www.kinderfreunde.at

Wiener Parks, Samstag (10.9.)

Kinderflohmärkte

Gleich zwei Flohmärkte, spezialisiert auf Kinder- und Babysachen, erfreuen Secondhand-Liebhaber an diesem Wochenende. Einmal im Erzbischöflichen Palais, mit Kinderschminken und Fokus auf Kinderkleidung und Spielzeug, und neben der Marx-Halle mit großer Auswahl an Kinder- und Damensachen. Vor allem bei Babysachen, die meistens genau eine Woche passen, lohnt es sich, vieles gebraucht zu kaufen. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Am Parkplatz neben der Marx-Halle, Samstag (10.9.), 9.00 bis 13.00 Uhr

Erzbischöfliches Palais im 1. Bezirk, Sonntag (11.9.), 10.00 bis 15.00 Uhr

Cinemini on Tour - Kino für die Kleinsten

In diesem speziellen Filmprogramm werden Kinder ab 3 Jahren gemeinsam mit ihren Familien von Filmvermittlern begleitet. Dieses Mal wird die Welt mit den Mitteln des Kinos erkundet. Alltägliche Vorgänge können, durch die Kamera betrachtet, neu und aufregend aussehen: Das eigene unaufgeräumte Zimmer bietet ebenso viel zu entdecken wie der Park vor der Haustür, aber auch weit entfernte Städte und deren Bewohner:innen werden mit Hilfe des Films kennengelernt.

Filmmuseum, Sonntag (11.9.), 14.00 Uhr (Folgetermin: 15.10.)

Feuerwehrfest am Hof

An drei Tagen lädt die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Fest am Hof. Vor der innerstädtischen Feuerwache, präsentieren die Einsatzkräfte unterschiedliche Fahrzeuge und demonstrieren, was die Arbeit der Feuerwehr ausmacht, vom Imker bis zum Katastrophenschutz. Auskundschaften der Fahrzeuge erwünscht. Der Eintritt ist frei!

Am Hof, Freitag (9.9.), 8.30 bis 18.30, Samstag (10.9.), 10.00 bis 18.00, Sonntag (11.9.), 10.00 bis 17.30