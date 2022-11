Mein Kind in Wien #2

Foto: Privat

Unsere Familie besteht aus: Michael (44), Johanna (40), Hektor (13), Nathan (11) und Milan (3 Monate)

Wir wohnen in: Wien, 15. Bezirk

Der beste Kinder-Ratschlag, den ich je bekommen habe: Dreck ist gesund

An der Elternschaft hat mich überrascht: Wie man lernt, mit Körpersprache zu kommunizieren

In der Karenz solltet ihr unbedingt: Lieber nicht allzu viele Pläne machen, das macht nur unnötig Stress

Die allerunnötigste Anschaffung für Kind/Baby: Ölkreiden. Stehen jedes Jahr auf der Schulmaterialliste, kommen ungebraucht zurück. Verschwinden über den Sommer, werden im Herbst neu gekauft, tauchen im Winter wieder auf

Ein Spielzeug des Grauens: Schraubi, der sprechende Akkuschrauber. „Ich schraube für mein Leben gern.“

Der schönste Ort für Kinder in Wien ist: Dehnepark. Nach dem Butterwalgen, wo die Kinder den Hang runterrollen, zahlt sich das Baden richtig aus

Unser liebster Kinderspielplatz: Wasserspielplatz am Roten Berg, Wien 13

Unser liebstes Kinderbuch: "Petterson zeltet". Als Vorlesender unbedingt das Voice Acting perfektionieren, dann kann man Bücher auch 100x vorlesen

Dieses Lokal ist besonders kinderfreundlich: China Restaurant Sun, Hietzinger Hauptstraße. Die verlieren auch bei sieben Kindern am Buffet nicht die Nerven

Unser letztes Ausflugsziel: Zielloses Strawanzen durch Wien Ottakring

