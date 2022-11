Event-Tipps für Kinder (22.-25.9.2022)

Die Company Teatro O Bando aus Portugal versucht im Stück „Tabu“ herauszufinden, was für jungen Menschen denn überhaupt Tabus sind (Foto: Rita Santana)

Jugendtheater

Saisonstart im Dschungel Wien: Für wen ist was ein Tabu? Und warum? Die portugiesische Company Teatro O Bando hat in Zusammenarbeit mit dem Dschungel Wien für das Stück Tabu junge Menschen nach ihren Tabus gefragt und stellt sich nun diesen. Geeignet für Kinder ab 12 Jahren. (Martin Pesl)

Dschungel, Donnerstag (22.9.), 20.00, Freitag & Samstag (23. & 24.9.), 19.30

Die ganze Rezension von Martin Pesl lesen Sie in der aktuellen Falter:Woche.

Konzert

Die wunderbare Klangwelt Vivaldis erfahren Kinder von zwei bis sechs Jahren bei Klassik Cool! Die vier Jahreszeiten. Das interaktive Mitmach-Konzert erfreut durch die professionelle Ausführung von klassischen Musiker:innen, nach dem Konzert können die Instrumente bestaunt und die Künstler:innen befragt werden. Eine themenbezogene Bastelstube macht vor der Aufführung zusätzlich noch gute Laune.

Bezirksmuseum Floridsdorf, Samstag (24.9.) 10.30 Uhr

Wandern

Freude bei Eltern und Kindern, denn dieses Wochenende startet wieder der Wiener Weinwandertag. Entlang der idyllischen Routen durch die Weinanbaugebiete der Hauptstadt, kann die elterliche Begleitung das ein oder andere Gläschen genießen, während der Nachwuchs die Spielplätze entlang der Routen erkundet. Den detaillierten Wanderweg und Infos finden Sie hier.

Herbstausflug

Auf dem wunderschönen Schloss Hof, an sich schon eine Reise wert, steigt im wahrsten Sinne des Wortes das alljährliche Drachensteigfest. In der barocken Kulisse können Kinder diverse prachtvolle Drachenkreationen professioneller Performer bestaunen und natürlich selber Fluggeräte basteln und dann fliegen lassen.

Schloss Hof, Samstag, Sonntag (24. & 25.9.), 10-18.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Von Wien Hauptbahnhof zum Bahnhof Marchegg und dann mit dem Bus direkt zum Schloss Hof. Informationen finden Sie hier.

Toben

Abhängen in Parks wird gegen Ende September ein bisschen problematisch, wohin also mit der vielen Energie? Die VHS Rudolfsheim-Fünfhaus versucht zumindest einmal im Monat Abhilfe zu schaffen und verwandelt den großen Festsaal der Volkshochschule einen Nachmittag lang in eine Bewegungsbaustelle. Hier können Kinder von 4 bis 12 Jahren unter Aufsicht einer Trainer:in Toben, Laufen und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren. Die Teilnahme ist gratis! Anmeldung und weitere Infos finden Sie hier.

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, Samstag (24.9.), 10 bis 14.00 Uhr

Leinwand-Abenteuer

Ein neues Abenteuer der elfjährigen Lotta, basierend auf der beliebten Kinderbuch-Reihe, die in „Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka“ diesmal bei einem Schulausflug mit einem französischen Austauschschüler, der strengen Klassenlehrerin, einer arroganten Mädchenbande und dem Verschwinden der kleinen Schwester ihrer besten Freundin zurechtkommen muss. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren.

Der Film läuft in Kinos in ganz Österreich, hier finden Sie die aktuellen Spielzeiten.