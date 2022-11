Im Hindernisparcours in der Playworld können kleinen Ninjas schon für den echten Ninja-Warrior-Park trainieren (Foto: Playworld)

Runter von der Couch und ab in den Hindernis-Parcours: Gleich neben der SCS in Vösendorf, ist Jumpin Warrior beheimatet, Österreichs größter Ninja-Warrior-Park. In der über 2500 m2 großen Halle gibt es alles, was sich adrenalinsüchtige Kids und Erwachsene nur vorstellen können: Action-Trampolin-Fläche, Dodgeball Arena, Kletterwände und große Airbags zum Reinspringen. Das Herzstück ist aber der 2-stöckige Ninja-Warriors-Parcours, ein riesiger Hindernisparcours mit über 70 verschiedenen Obstacles. Perfekt um Konzentration, Mobilität und Geschicklichkeit zu üben. Unter der Woche können sechs- bis neunjährige in Begleitung eines Erwachsenen im Parcours trainieren, sonst richtet sich der Parcours eher an ältere Besucher. Auch einen actionreichen Geburtstag kann man in der Halle feiern, allerdings nur Kinder ab zehn Jahren.

Kleinere Kinder werden in der Playworld – die sich schräg gegenüber befindet – glücklich. Im klassischen Indoor-Spielplatz sorgen 5000 m2 für Spiel und Action, mit Trampolinen, Elektrokartbahn und interaktivem Dancefloor.

Jumpin Warrior, 2352 Wr. Neudorf, SCS, www.jumpin-warrior.at

Playworld, Triester Str. 34, 2334 Vösendorf, www.playworld-wien.at

Öffentliche Anreise: Badner Bahn, Station Vösendorf Shopping City Süd, dann ca. 10 Minuten zu Fuß zu beiden Gebäuden

Ein Interview mit dem stv. Betriebsleiter des Jumpin' Warrior und der Playworld lesen Sie im gedruckten Kind in Wien, weitere Sportangebote für Wien finden Sie ebenfalls im Buch.