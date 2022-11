Mein Kind in Wien #3

Foto: Privat

Wir stellen uns vor: Richi mit den Zwillingen Antonia & Gustav (4)

Wohnt im: Stuwerviertel, 1020 Wien

Der beste Kinder-Ratschlag, den ich je bekommen habe: Genieße die gemeinsame Zeit mit den Kindern, sie vergeht schneller, als du denkst

An der Elternschaft hat mich überrascht: Wie sich die eigene Wahrnehmung und das Verantwortungsgefühl in der Sekunde der Geburt ändern

In der Karenz solltet ihr unbedingt: Die Aufgaben als Eltern bestmöglich zu gleichen Teilen erfüllen, die Väterkarenz über den Papamonat hinaus nützen

Die allerunnötigste Anschaffung für Kind/Baby: Haben wir bis jetzt versucht, zu vermeiden

Ein Spielzeug des Grauens: Alles, was unaufhörlich monotönt [sic]

Der schönste Ort für Kinder in Wien ist: Nicht eindeutig zu definieren, Wien bietet so viel für Kinder

Unser liebster Kinderspielplatz: Spielplatz „Am Himmel“, gerade jetzt zum Drachensteigen!

Unser liebstes Kinderbuch: Alle aus der Reihe „Little People, BIG DREAMS“ von María Isabel Sánchez Vegara

Dieses Lokal ist besonders kinderfreundlich: Am Vorgartenmarkt das Café „Solas“ und die Pizzeria „il mercato“

Unser letztes Ausflugsziel: Schloss Hof, da wird uns nie fad

