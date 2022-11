Kinder an die Macht!

Die Zukunft der Stadt mitgestalten und über tolle Projekte abstimmen! (Foto: PID/Christian Fürthner)

Eine Million Euro stehen in Wien für Projekte, die von Kindern und Jugendlichen erdacht wurden, zur Verfügung. Denn wie soll die Zukunft in Wien aussehen? Darüber haben sich junge Wiener:innen Gedanken gemacht, einiger diese Ideen von Spielplätzen, über Ballkäfige zu Sportplätze, oder einfach nur mehr Begrünung, wurden im Rahmen der Initiative „Dein Wien for Future“ eingereicht. Bis 12. Oktober können Stadtbewohner:innen im Alter von 5 bis 20 Jahren (wird überprüft!) online abstimmen, welche der 67 Zukunftsideen wirklich mit den Geldern aus dem Stadtbudget verwirklicht werden.