Demokratie für Alle

Eigentlich dürfen ja nur Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ab 16 Jahren wählen, erstmals haben aber heuer Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren aller Nationalitäten bei „Die Junge Wahl“ die Möglichkeit, am Vortag der offiziellen Bundespräsidentenwahl einen Stimmzettel in einer echten Wahlkabine abzugeben (Stimmzettel können hier ausgedruckt werden). So können Kids ihre politische Meinung kundtun und zumindest symbolisch wählen gehen. Das Wahlergebnis wird am 9.10. um 17.00 Uhr auf der Website veröffentlicht.

Die Junge Wahl findet am Platz der Menschenrechte am Samstag (8.10.) von 9 bis 17.00 Uhr statt.