Event-Tipps für Kinder (5.10.-14.10.2022)

Hurra, Hurra Kasperl und Pezi sind wieder da! (Foto: Urania Puppentheater)

Seid ihr alle da?

Ein neues Abenteuer mit Kasperl, Pezi und Dagobert verspricht „Das Ei“. Die Wiener Urania startet mit dem Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren in die Saison, wer es gar nicht erwarten kann, sollte auf YouTube reinschauen. Dort gibt es eigens produzierte Kurzepisoden aus Großmutters Garten!

Urania, Mittlerer Saal, ab Samstag (8.10.)

Museum für Jungeltern

Bei der Führung „Mit Baby im Museum: Joseph Rebell. Im Licht des Südens“ dreht sich alles um die Eltern von ganz kleinen Kindern. Mit der Trage oder dem Kinderwagen geht es gemütlich durch das Museum, vor Ort gibt es Wickeltische, Parkplätze für Kinderwägen, Fläschchenwärmer und Stillmöglichkeiten. Und natürlich Kunst.

Unteres Belvedere, Donnerstag (6.10.), 10.30-11.30 Uhr

Kindertheater

Ein Graphic Novel als Bühnenfassung: „Mehr als alles auf der Welt“ im Akademietheater. Foto: Hassler-Smith

Ein Graphic Novel auf der Bühne: In „Mehr als alles auf der Welt“ steckt die 13-jährige Kim nicht nur im Trubel des Erwachsenwerdens, sie hat auch eine sehr außergewöhnliche Familie. In ungeduldig erwarteten Briefen berichtet Vater Eddie Kim und ihrem kleinen Bruder Davey von seinen fantastischen Abenteuern und einem rätselhaften Auftrag, den er unter dem Decknamen Mr. E. zu erfüllen hat. Eddie ist seit Wochen nicht mehr bei seiner Familie gewesen, die in einer trostlosen Gegend Englands gerade so über die Runden kommt. Und sein Versprechen, bald zur Teatime bei seiner Familie zu sein, überdeckt ein Geheimnis, von dem Kim und Davey nichts ahnen: Eddies Briefe stammen aus dem Gefängnis. Ab 8 Jahren. (Martin Pesl)

Akademietheater, Freitag (8.10.), 17.00 Uhr, Mittwoch (12.10.), 20.00 Uhr; Folgetermine: 14.10., 10.30, 20.00 Uhr, 30.10., 17.00 Uhr

Pop-Up: Gut, günstiger, Bio

Seit über 30 Jahren stellt die Firma Popolini Stoffwindeln und Kindermode in Bio-Qualität in Ungarn her, die Teile sind schlicht und schön. In der Firmenzentral im 23. Bezirk startet ab morgen ein Super Sale Pop-up-Store, dort gibt es alles für den kommenden Winter (Wollwalk- und Fleece-Overalls, Hauben, Pullis). Eine Spielecke von Wolkenspielraum ist auch vor Ort.

Schuhfabrikgasse 17 im 3. Obergeschoss, 1230 Wien, Donnerstag & Freitag (6. & 7.10.) 10-18.00 Uhr; Samstag (8.10.) 10-14.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Bushaltestelle 62A Gregorygasse

Saisonstart

Das ZOOM Kindermuseum startet ab heute in die neue Saison. Die Mitmachausstellung „Mit und ohne Worte“ dreht sich um das Thema Kommunikation, auch im Atelier und im Trickfilmstudio gibt es neue Schwerpunkte. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe unseres KIWI-Newsletters.

ZOOM Kindermuseum, ab 5.10.

Video & Filmtage

Wie und was man alles so mit einer Kamera produzieren kann zeigen die „Video- und Filmtage“. Foto: Christoph Liebentritt

Das Festival des jungen Kurzfilms zeigt ausdrucksstarke Clips von jungen Filmschaffenden. Junge Menschen bis 22 Jahre haben die Möglichkeit, ihre Arbeiten auf der großen Leinwand zu zeigen, zusätzlich laden Diskussionen und Austausch zum partizipieren ein. Der Eintritt ist frei.

Cinemagic in der Urania, Donnerstag (6.10.) bis Montag (10.10.), www.videoundfilmtage.at