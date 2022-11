Foto: Waldseilpark Kahlenberg

Mitten im Wienerwald liegt am Kahlenberg eine der größten Kletteranlagen Österreichs. 17 Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen Freude für die ganze Familie, ab einer Körpergröße von 120 Zentimetern können sich die Kinder in Begleitung eines Erwachsenen im Waldseilpark am ersten Klettern und Balancieren erproben, für die kleineren Begleitungen stehen zwei Wichtelparcours gratis zur Verfügung. Direkt neben dem Klettergarten befindet sich außerdem die Elisabethwiese mit einem feinen Kinderspielplatz, am oberen Ende der Wiese gibt es mit der Gastwirtschaft Josefinenhütte auch eine Einkehrmöglichkeit.

Josefsdorf 47, 1190 Wien; waldseilpark.erlebniswelt-kahlenberg.at

Öffentliche Anreise: Von der U4 Heiligenstadt mit dem 38a zur Station Elisabethwiese