Event-Tipps für Kinder (20.-26.10.2022)

Gemeinsam Bäume in Favoriten pflanzen (Foto: Barbara Mair)

Neuer Wiener Wald

Beim Aufforstungsfest „Wald der jungen Wiener:innen“ pflanzen Familien in Favoriten 10.000 neue heimische Bäume und Sträucher. Föster:innen helfen beim Pflanzen, zusätzlich gibt es noch Mitmachstationen wie eine Entdeckungstour mit den Umweltspürnasen oder Spiele zum Thema Wald. Der Eintritt ist frei.

Ackergasse (über Feuerwehrgasse), 1100 Wien, Samstag (22.10.), 10.00 bis 16.00 Uhr; Infos: www.wienxtra.at

Kunst im Herbst

Das Kinderkunstfest in Wien bringt Kinder in zahlreiche Museen und Institutionen, dort werden in den Herbstferien eine Fülle an Workshops und Führungen aus den Bereichen Malen, Fotografieren, Tanzen und mehr angeboten. Die meisten Veranstaltungen sind ab 6 Jahren veranschlagt. Die Anmeldung ist bei fast allen Angeboten erforderlich, der Eintritt ist frei! Alle teilnehmenden Locations und das Detailprogramm finden Sie hier.

Verschiedene Museen in Wien, 24. Oktober bis 2. November

Alles Theater

Im Stadtsaal Mistelbach finden bereits zum 44. Mal die Internationalen Puppentheater Tage statt. Viel fantastisches Kindertheater für Kinder ab drei Jahren, am Abend gibt es auch Stücke für Jugendliche und Erwachsene.

Verschiedene Orte in Mistelbach, 20. bis 26. Oktober. Infos: www.puppentheatertage.at

Öffentliche Anreise: Schnellbahn S2 nach Mistelbach, Haltestelle Mistelbach-Stadt (direkt hinter dem Stadtsaal)

Spielen bis zum Umfallen

Im Austria Center heißt es wieder: spielen, spielen, spielen! Foto: acv.at, Ludwig Schedl

Nach einer coronabedingten dreijährigen Pause steigt nun endlich wieder das beliebte Wiener Spielefest im Austria Center. Drei Tage lang können Kinder und Jugendliche aller Altersstufen über 1.000 Gesellschaftsspiele ausprobieren und auch direkt vor Ort kaufen. Zudem gibt es zahlreiche Bewegungs- und Unterhaltungsangebote.

Austria Center Vienna, Freitag & Samstag (21.& 22.10.), 9.00 bis 18.00, Sonntag (23.10.), 9.00 bis 17.00 Uhr

Schnäppchenjagd

Noch einmal vor der Winterpause findet der Baby-Kinder-Frauen Flohmarkt in St. Marx statt. Alles und mehr für Kinder jeder Altersstufe gibt es hier zu günstigen Preisen zu erwerben.

Am Parkplatz neben der Marxhalle, 1030 Wien, Samstag (22.10.), ab 9.00 Uhr

Noch mehr Kunst

Auch in Krems widmet man sich der Kunst: am Nationalfeiertag verwandelt sich die Hauptstadt der Wachau mit dem Kinder.Kunst.Fest in eine bunte Familienparty. Entlang der Kunstmeile gibt es in den verschiedenen Institutionen ein umfangreiches Programm für Kinder ab circa 4 Jahren, Outdoor erfreut unter anderem ein Seifenblasen-Spielplatz die Besucher:innen. Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Kunstmeile Krems, Mittwoch (26.10.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Mit dem Zug bis Bahnhof Krems an der Donau, dann mit dem Bus 715 (anachb.vor.at) zur Station Stein/Donau Karl-Eybl-Gasse.

Kindermusiktheater

Lustige Geschichte mit viel Musik rund um Hund Lenny. Foto: Theater Heuschreck

Die turbulente Geschichte einer Begegnung zwischen einem Waisenkind und einem Hund, der eines Ferientags vom Himmel fiel. In „Lenny, der fliegende Hund“ vom Theater Heuschreck fühlt sich die kleine Jenny, die bei ihrer Tante lebt, oft ein wenig traurig und von der Welt unverstanden. Deshalb wünscht sie sich nichts sehnlicher als einen Hund, mit dem sie spielen und dem sie ihre Geheimnisse anvertrauen kann. Das Schicksal, in Gestalt des zauberhaften Mister Magic, erfüllt eines Tages Jennys Wunsch und schickt ihr einen Hund, der so ganz anders ist, als sich Jenny das vorgestellt hatte. Ab 3 Jahren. (Miriam Damev)

Porgy & Bess, Samstag (22.10.), 14.00 Uhr, Sonntag (23.10.), 14.30 Uhr

Tanz den Beethoven

Der Musiker und Tanz- und Musikpädagoge Futurelove Sibanda mischt im Workshop Afrobeethoven traditionelle afrikanische Bewegungsformen mit Beethovens klassischer Musik. Kinder ab 8 Jahren erkunden durch Bewegung Geschichten und Spiele aus der Heimat von Futurelove – Simbabwe. Anmeldung erforderlich.

Beethoven Museum, 1190 Wien, Samstag (22.10.), 14.30 Uhr, nähere Infos hier

Leinwand-Abenteuer

Die Mucklas, bekannt aus Pettersson und Findus, haben jetzt ihren ganz eigenen Film. Foto: Wild Bunch Germany

Die Mucklas sind kleine Kobolde, die gern Dinge klauen, mit ihnen basteln oder dran herumschrauben. Svunja, Tjorben und Smartö wohnen in einem Krämerladen, doch dann stirbt der alte Besitzer und ein Kammerjäger macht dem Chaos, das ihr Zuhause ist, ein Ende. In „Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ machen sich die drei Kobolde auf die Suche nach einer neuen Bleibe, doch die Welt draußen ist gefährlicher als sie dachten. Animations- mit Realfilmszenen. Empfohlen ab circa 6 Jahren.

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.