Der Spielplatz ist nur einer der Highlights in Sparbach (Foto: Naturpark Sparbach)

Der älteste Naturpark Österreichs liegt inmitten der Föhrenberge des Wienerwalds und hat heuer sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Hier gibt es Baumriesen, abenteuerliche Burgruinen, großzügige Wiesen und freilaufende Wildschweine. Weiters im Angebot: Abenteuerspielplatz mit Baumhaus, Fuchsbau, Rutsche, Wasser- und Sandspielbereich, Kleintiergehege, Mühle und einen Imbissstand am Spielplatz (der allerdings nur am Wochenende geöffnet hat). Auch tolle Geburtstagspartys können im Naturpark gefeiert werden. Jetzt im Herbst besonders schön: ein Aufstieg zu einer der Burgruinen mit Blick in die wunderbare Landschaft. Am 2. November geht der Naturpark übrigens in Winterpause.

Aus Rücksicht auf die Wildtiere sind das Mitbringen von Hunden und Radfahren nicht erlaubt. Eintrittspreise: Kinder (5–15 Jahre) € 4,–, Schulklassen und Kindergartengruppen € 4,– pro Kind, Erwachsene € 7,–.

Ein Interview mit Susanne Käfer vom Naturpark Sparbach lesen Sie hier.

Sparbach 6, 2393 Hinterbrühl, noch bis 2. November täglich von 9.00-19.00 Uhr geöffnet; www.naturpark-sparbach.at

Öffentliche Anreise: Mit der Buslinie 264 ab Bahnhof Mödling im Stundentakt erreichbar