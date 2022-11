Update: Kinder an die Macht!

Die Ideen für die Zukunft der Stadt stammen vom Kinder- und Jugendparlament (Foto: PID/Christian Fürthner)

Vor zwei Wochen haben wir im KIWI-Newsletter über die Aktion „Dein Wien for Future“ der Stadt Wien berichtet, die Kinder und Jugendliche die Zukunft der Stadt mitgestalten lässt. Rund 3.100 junge Wiener:innen haben online abgestimmt, gestern wurden die 20 Siegerprojekte verkündet, die nun mit einer Million Euro innerhalb der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden sollen. Unter anderem werden an fünf Schulen Menstruationsartikel zur freien Entnahme zur Verfügung gestellt, im 7. Bezirk soll eine grüne Bücheroase entstehen und psychologische Hilfe für junge Menschen in Floridsdorf angeboten werden.

Informationen zu allen Siegerprojekten finden Sie hier.