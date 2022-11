Wie ernähre ich mein Kleinkind richtig vegetarisch, Frau Pierer?

Bei einer vegetarischen Ernährung sind besonders nährstoffreiche Lebensmittel wichtig (Foto: Pexels)

Kind in Wien: Ich will mein Kleinkind vegetarisch ernähren, geht das in Ordnung?

Antonia Pierer: Die primäre Empfehlung ist eine ausgewogene, optimierte Mischkost – und diese enthält auch Fleisch. Neben dem Proteingehalt ist Fleisch vor allem als Eisen- und Zinklieferant für das im Wachstum befindliche Kind wichtig. Eine ausgewogene ovolaktovegetabile Ernährung – diese enthält unter anderem Eier und Milchprodukte – kann jedoch während des Säuglings- und Kleinkindalters eine gute Alternative zur omnivoren Lebensweise darstellen und eine adäquate Versorgung mit Eiweiß, Eisen und Zink gewährleisten.

Antonia Pierer, BBSc Ernährungswissenschafterin & Diätologin KIWI-Expertin

Kind in Wien: Worauf muss ich besonders achten?

Pierer: Der Säugling verfügt bei der Geburt über Eisenspeicher, die ihn während der ersten 6 Lebensmonate zusammen mit gut verfügbarem Eisen aus der Muttermilch versorgen. Ab dem 6. Lebensmonat kann der Bedarf (8 mg pro Tag (DACH, 2008)) des Säuglings nicht mehr ausreichend über körpereigene Speicher und Muttermilch gedeckt werden. Es besteht ein nennenswerter und steigender Bedarf, Eisen über die Nahrung zuzuführen (WHO, 2009). Daher muss man besonders ab Beginn der Beikost-Einführung auf eine ausreichende Versorgung mit Eisen und Zink achten.

Bei einer vegetarischen Ernährung sollten besonders nährstoffreiche Lebensmittel, wie die Gruppe der Hülsenfrüchte, zu denen die Bohnen, Erbsen, Linsen und Kichererbsen gehören, gezielt in den Speiseplan eingebaut werden. Zusammen mit dem Getreide sind sie gute Eisen- und Zinklieferanten – und für Kinder, die vegetarisch aufwachsen, besonders wichtig.

Kind in Wien: Sollte ich dann meinem Kind Nahrungsergänzungsmittel geben? Und falls ja, welche?

Pierer: Bei einer vegetarischen Ernährung ist nicht unbedingt ein Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln notwendig. Die zusätzliche Einnahme muss immer individuell betrachtet werden und dabei spielen neben der Ernährung noch andere Parameter eine Rolle. Je restriktiver jedoch eine Ernährungsform ist, umso höher ist das Risiko einer Unterversorgung mit Nährstoffen und je wichtiger ist der Einsatz von gezielten Nahrungsergänzungsmitteln.

Nächste Woche geht es um das leidige Thema Zucker und Süßes. Welche Themen beschäftigen Sie und Ihre Familie aktuell? Haben Sie dazu Fragen an unsere KIWI-Expert:innen? Schreiben Sie uns gern ein Mail an kiwi@falter.at, vielleicht erhalten auch Sie bald eine Antwort von unseren Expert:innen!