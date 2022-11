Raus aus der Stadt – Halloween-Special

Gruseln im sonst so friedlichen Burgenland (Foto: Hafenscher)

Mystische Voodoo Nächte im Familypark

Der Familypark verwandelt sich im Oktober in eine gruselige Monsterwelt, der ganze Park ist dementsprechend aufwändig dekoriert. Dazu kommen Shows für verschiedene Altersstufen, ein Haus der schwarzen Magie (Achtung, nichts für schwache oder zu kleine Nerven), eine verwunschene Drachenhöhle oder die super gruselige Parade durch den Park – die Atmosphäre ist zu dieser Zeit einzigartig schaurig.

Familypark, Märchenparkweg 1, 7062 Sankt Margarethen im Burgenland, bis 1. November, 11.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Buslinie 200 (ab Wien Hauptbahnhof), umsteigen in Eisenstadt/Domplatz auf Buslinie 285.

Eis-Greissler Gruseltage

Im Eis-Greissler Erlebnispark spukt es von 26. bis 31. Oktober. In Krumbach in Niederösterreich im Angebot: Kinderschminken, ein Geisterlabyrinth, die Dracula-Zaubershow, Schnitzeljagd, 5D-Gruselkino (ab 4 Jahren) und natürlich überall schaurige Deko!

Eis-Greissler Manufaktur, Königsegg 25, 2851 Krumbach, 26. bis 31. Oktober, 11.00 bis 20:00 Uhr, nähere Infos hier.

Öffentliche Anreise: Mit dem Railjet von „Wien Hbf“ nach „Wiener Neustadt Hbf“, umsteigen auf den REX „Wiener Neustadt Hbf“ zum „Edlitz-Grimmenstein Bahnhof“. Weiter mit der Buslinie 390 von „Edlitz-Grimmenstein Bahnhof (Vorplatz)“ bis zur Haltestelle „Krumbach Weißes Kreuz in der Buckligen Welt“ (Mo-Fr) mit ca. 15-minütigen Fußweg zur Eis-Greissler Manufaktur bzw. am Wochenende direkt zur Haltestelle „Krumbach Eis-Greissler“ (anachb.vor.at).

Goldgräbertage & Halloween

In der Amethyst Welt Maissau werden neben Halloween auch die Goldgräbertage (26. bis 30.10.) gefeiert. In der wetterfesten Goldwaschanlage wird aber natürlich auch ein besonderes Halloween-Special mit tollen Überraschungspreisen geboten. Außerdem stehen wieder die allseits beliebten Alpaka-Wanderungen (es gibt nur noch wenige Plätze) und ein großes Schätzspiel für die Kleinen auf dem Programm.

Halloween mal anders: Alpaka-Wanderung im Waldviertel. Foto: Andreas Anker

Amethyst Welt Maissau, Horner Straße 36, 3712 Maissau, 26. bis 30. Oktober, 10.00 bis 17.00 Uhr; Voranmeldung für die Alpaka-Wanderungen unter 02958/84 840 oder office@amethystwelt.at

Öffentliche Anreise: Von den Bahnhöfen Wien Franz-Josefs-Bahnhof, Heiligenstadt oder Spittelau zum Bahnhof Limberg-Maissau, dieser ist ca. 6 km von der Amethyst Welt Maissau entfernt. Weiter mit dem Taxi in die Amethyst Welt.

Hallo Herbstferien

Auf Schloss Hof dreht sich alles um besonders gruselige Herbstferien. Jeden Tag gibt es Kinderschminken, schaurige Führungen in den Irrgarten, eine Gespensterwerkstatt oder Besen-Parcours. Am 30. Oktober findet zudem das Mitsing-Musical „Das kleine Vampir-ABC“ statt, von 29. bis 31.10. können Gäste mit Alpakas wandern und am 27. und 28.10. unterhält Andi Aichinger mit seinen Ballonkünsten. Alle Details zum umfangreichen Programm für die ganze Familie finden Sie hier.

Schloss Hof, Schloss Hof 1, 2294 Engelhartstetten, 26. bis 31. Oktober, 10.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Von Wien Hauptbahnhof zum Bahnhof Marchegg und dann mit dem Bus direkt zum Schloss Hof.

Halloween mal anders

Gemütlich und mit viel Natur wird Halloween mal anders auf Schloss Orth gefeiert. Im Schloss ist das Nationalpark-Zentrum Donau Auen untergebracht, dort gibt es Taschenlampenführungen, Spiel- und Bastelstationen sowie eine Rätselrallye auf der Schlossinsel und eine Führung durch die Herbstlandschaft der Au, wo Schildkröten und Fische bestaunt werden können. Sehr nettes, familienfreundliches Fest. Kostümierte Gäste sind ebenfalls herzlichst willkommen! Der Eintritt ist frei, Hunde haben im Nationalpark-Zentrum und auf der Schlossinsel keinen Zutritt.

Wunderschöne Landschaft, schönes Schloss: Halloween mal anders in Orth. Foto: Grabner

Schloss Orth Nationalpark-Zentrum, Schlossplatz 1, 2304 Orth/Donau, Montag (31.10.), 14.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Anreise: Von Wien Praterstern mit der U2 bis zur Haltestelle Wien Aspernstraße, von dort mit den Buslinien 545, 550 und 553 bis zur Haltestelle Orth/Donau Schloss.