Event-Tipps für Kinder (4.11.-20.11.2022)

Ein Kindertheater-Klassiker: Hippi und Felix unterwegs ins Abenteuer (Foto: LILARUM)

Achtung, hier kommt ein Nilpferd!

Das musikalische Puppenspiel „Achtung, hier kommt ein Nilpferd!“ dreht sich um das kleine Nilpferd Hippi, das gemeinsam mit seinem gefiederten Freund Felix auf der Suche nach der „Streifensteppe“ ist und dabei vielen anderen Tieren begegnet. Mit der Premiere des Stücks 1998 wurde damals das neue Theaterhaus Lilarum im dritten Bezirk eröffnet. Dies jährt sich nun bereits zum 25. Mal. Das Stück wird ab 3 Jahren empfohlen.

Lilarum, bis 20. November fast jeden Tag zu sehen, Infos und Tickets hier.

Leiwande Mucke

Kindermusik sollte Kinder begeistern, möglichst aber auch die Erziehungsberechtigten nicht nerven. Deine Freunde wissen das. Die drei Hamburger haben Erwachsenenmusikerfahrung (einer war zum Beispiel bei der Popband Echt, ein anderer Live-DJ für die HipHopper Fettes Brot), seit 2012 sind sie im Dienste der lieben Kleinen tätig. „Es soll so gut produziert sein, dass auch die Eltern kein Problem damit haben, zu unserem Sound bei heruntergelassener Autoscheibe durch die Stadt zu fahren“, erklärt das Trio sein Credo. (Gerhard Stöger)

Gasometer / Planet.tt. in der BA-Halle, Sonntag (6.11.), 20.00 Uhr

Kunst mit Trage

Mit dem Baby die Highlights der Museumssammlung kennenlernen. Auch das Baby der Kulturvermittlerin ist üblicherweise in der Trage dabei. Dauer der Führung ca. 60 Minuten, Wickel- und Stillmöglichkeiten sind vorhanden.

Weltmuseum, Freitag (4.11.), 10.30 Uhr

Der singende Schwamm

Musikalische Live-Show mit singendem Schwamm: das SpongeBob Musical. Foto: Nico Moser

Die Unterwasserwelt ist in Gefahr! Chaos bricht in Bikini Bottom aus, als ein Vulkan droht, die gesamte Stadt zu vernichten. Und auch Plankton schmiedet einen bösen Plan. Im „SpongeBob Musical“ sind der beliebte gelbe Schwamm und seine treuen Freunde fest entschlossen, ihre Heimat zu retten. Und gesungen wird auch noch. Empfohlen ab 6 Jahren. (Miriam Damev)

Wiener Stadthalle, Halle F, Freitag (4. November), 19.30 Uhr

Kraftvolle Führung

Aufregende Geschichten von Held:innen kennt jede:r: Sie bestehen viele Abenteuer und müssen dabei besonders stark sein. Oder tapfer? Vielleicht auch klug oder fleißig? Was Held:innen auszeichnet und wie hart das Held:innendasein wirklich ist, erklärt die Führung „Superpower! Von Heldinnen und Helden der Antike“. Von 5 bis 8 Jahren bzw. von 9 bis 12 Jahren. (Lisa Kiss)

Kunsthistorisches Museum, Samstag (5. November), 15.00 Uhr

Gute-Nacht-Geschichte mal anders

„Das Alphabet der Träume“: fantasievolle Geschichten rund ums (nicht) Einschlafen. Foto: Richard Schmetterer

Wenn es nach Lu geht, könnte die Nacht ewig dauern. Mama und Papa versuchen es in „Das Alphabet der Träume“ mit unterschiedlichsten Gute-Nacht-Geschichten, aber ihre Tochter schläft einfach nicht ein. Stattdessen wird für alle drei die Welt der Erzählungen immer realer und bunter. Ab 5 Jahren. (Sara Schausberger)

Dschungel Wien, Samstag & Sonntag (5. & 6.11.), 16.00 Uhr; Montag & Dienstag (7. & 8. 11.), 10.30 Uhr

Noch mehr Musikalisches

Die Wiener Kinderliedermacherin Kiri Rakete erfreut nicht nur die Kids mit ihren gewitzten Texten. Auch auf ihrem vierten Album „Wohnzimmerabenteuer“ schafft es die Musikerin schwierigeren Themen mit viel Witz und Humor zu begegnen. Ab 3 Jahren empfohlen.

Kabarett Niedermair, Montag (6. November), 16.00 Uhr

Leinwand-Abenteuer: Hui Buh und das Hexenschloss

Lustig und schräg: Das Schlossgespenst stolpert in sein bereits zweites Abenteuer. Foto: Warner Bros

Die kleine Hexe Ophelia bittet ausgerechnet Gespenstertollpatsch Hui Buh (Michael „Bully“ Herbig) um Hilfe. Sie ist im Besitz eines wertvollen Zauberbuchs, das unter keinen Umständen in die Hände der bösen Hexe Erla fallen darf. Also macht sich Schlossgespenst Hui Buh gemeinsam mit seinem Freund Julius auf den Weg in den sagenumwobenen Hexenwald. Ein Abenteuer, bei dem eine Frage ganz deutlich wird: Wer hat hier eigentlich vor wem Angst? Ab circa 6 Jahren empfohlen. (Michael Omasta)

