Event-Tipps für Kinder (10.11.-15.11.2022)

Schauspiel, Pantomime und Livemusik: „Pùnkitititi!“ zeigt alles (Foto: Marionettentheater/Bernhard Müller)

Viel mehr als Marionetten

Marionettenspiel, Objekttheater, Schauspiel, Pantomime und Livemusik (für Erwachsene und Kinder). Florian Willeitner hat Mozarts Musik in „Pùnkitititi!“ für sein Pool of Invention Ensemble neu arrangiert. Die zehn Puppenspieler:innen bewegen in dieser faszinierenden Inszenierung von Doug Fitch über 50 Objekte und Figuren. In der rasanten Szenenabfolge entwickelt sich die Geschichte auch zu einer unterhaltsamen Reise zum eigenen Ich. Ab 4 Jahren. (Miriam Damev)

Das Muth, Freitag (11.11.), 11.00, 19.30 Uhr, Samstag (12.11.), 15.00, 19.30 Uhr

Schulfrei, Eintritt frei!

Zu Ehren des niederösterreichischen Landespatron, dem Heiligen Leopold, haben Kinder in Wien und Niederösterreich (warum auch immer) schulfrei. Anlässlich des Feiertages gibt es an diesem Tag im namensverwandten Leopold Museum ein umfangreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien, darunter Workshops, Führungen und das offene Kinderatelier für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Der Eintritt ist zur Feier des Tages frei!

Leopold Museum, Dienstag (15.11.), 10.00 bis 21.00 Uhr

Feine Musik

Matthäus Bär ist noch immer mit seinen besten Kinderliedern auf Abschiedstournee, diesmal ist der Wiener Kinderliedermacher beim Europavox Festival zu Gast mit einem Unplugged Akustik-Set. Der Eintritt ist frei, empfohlen ab 3 Jahren.

Wuk, Samstag (11.11.), 16.00 Uhr

Abenteuerliches Theater

Einmal rund um die Welt in kurzer Zeit, bitte! Foto: Jules Stipsits

Die Kindertheater-Truppe Schneck & Co ist wieder einmal mit dem Jules Verne Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ unterwegs. Die abenteuerliche Geschichte einer Weltreise kommt als Kinderkrimi mit viel Musik auf die Bühne. Für Kinder ab 5 Jahren. (Sara Schausberger)

Stadtsaal, Sonntag (12.11.), 15.30 Uhr

Kreatives Werken

Im Familienworkshop Goldschätze begeben sich die Teilnehmer zuerst auf Museumstour: Von den Tafelbildern des Mittelalters bis zu den schillernden Werken Gustav Klimts wird das Gold in der Kunst gesucht. Im Atelier wird dann anschließend ebenfalls mit „Gold“ gearbeitet. Für die ganze Familie (Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin:e) geeignet, ab circa 3 Jahren.

Belvedere, Oberes Belvedere, Samstag (12.11.), 15.00 Uhr

Shopping macht glücklich

Ja, auch am Fesch'markt gibt es Sachen für Kinder. Nicht nur Erwachsene können sich hier Inspirationen für das Christkind holen, auch für die Kleinen finden sich feine Dinge, die in ein stilvolles Kinderzimmer und Kasten gehören. Auch mit Babys in der Trage gut machbar.

Ottakringer Brauerei, Freitag (11.11.), 14.00 bis 20.00 Uhr, Samstag (12.11.), 10.00 bis 20.00 Uhr, Sonntag (13.11.), 10.00 bis 19.00 Uhr

Kunstsinniges Baby

Foto: Izumi Miyazaki

Und schon wieder geht es ins Museum mit Baby: diesmal in die Ausstellung „Mahlzeit“. Bei der einstündigen Führung erfahren Jungeltern alles rund um das Thema Essen und Trinken in der Kunst. Tragen, Kinderwagen und Fläschchen willkommen. Anmeldung hier erforderlich!

Dom Museum, Freitag (11.11.), 10.30 Uhr

Nur für Eltern

Erziehungsratgeber einmal anders: Jan Uwe-Rogge, Autor zahlreicher Elternratgeber, gastiert mit seinem humorvollen Vortrag in Wien und gibt dabei hilfreiche Tipps und beantwortet auch Publikumsfragen. Hier gibt es noch Tickets. Babys sind natürlich herzlich willkommen, die Kinderwagenparkplätze sind beschränkt, es empfiehlt sich also die Trage. Gerne können die Kleinsten auch auf einer Decke im Kinosaal bespaßt werden. Danach gibt es auf dem babymamas.at-Event auch Möglichkeit zum Austausch unter Jungeltern.

Votiv Kino, Donnerstag (10.11,), 10.00 Uhr