Buch Wien 2022 (23. bis 27.11.)

Viel Kinderprogramm und noch mehr Lesestoff auf der Buch Wien (Foto: Nicola Montfort)

Messe klingt zwar auf den ersten Blick nicht so spannend, aber durch das Mitwirken verschiedener Institutionen (u.a. Technische Museum), Unternehmen (darunter auch der FALTER und Der Standard) sowie einer eigenen Kinderbühne, lässt es sich sehr gut dort einen Tag verbringen. Das Vormittagsprogramm unter der Woche richtet sich eher an Schulklassen, am Nachmittag und am Wochenende ist dann aber ein Besuch für die ganze Familie interessant.

Wir haben ein paar Highlights für Sie gesammelt:

Donnerstag (23.11.), 14.45 bis 15.25 Uhr. Ab 8 Jahren.

Der Autor und Terra-x-Moderator Dr. Florian Huber liest aus dem Buch „Versunkene Schätze. Von Atlantis bis Titanic“ und erzählt danach alles über den Beruf des Unterwasserarchäologen, abenteuerliche Expeditionen und wie die moderne Technik beim Schätze heben helfen kann.

Freitag (25.11.), 16.15 bis 16.55 Uhr. Von 8 bis 10 Jahren.

Die vier Autorinnen des Buches „Grimmbart und das Taktgefühl in: Kapitän Grimmbart - Grusel der sieben Weltmeere - Band 1“, laden zu einer spannenden Lesung rund um den jüngsten Piraten der Welt ein und stellen das Bild der typischen Piratengeschichten auf den Kopf: Hier gibt es Piratenabenteuer, besonders auch für Mädchen.

Samstag, Sonntag (25. & 26.11), ab 10.00 Uhr. Von 8 bis 14 Jahren.

Die Rätseltour für junge Leser:innen lädt dazu ein, die Messe auf eigene Faust erkunden. Start ist beim Rätsel-Tour-Tisch am Kinderbuch-Stand in der Messehalle D.

Samstag (26.11.), 12.45 bis 13.25 Uhr. Von 6 bis 11 Jahren.

Eva Rudofsky zeigt in „Dein persönliches Monster“, einem Mini-Zeichenworkshop, wie man aus den Anfangsbuchstaben des Vornamen wilde Monster malt.

Samstag (26.11.), 15.45 bis 16.25 Uhr. Ab 6 Jahren.

Unsere KIWI-Expert:innen Sophia Bolzano und Daniel Winkler geben nicht nur spannende Tipps rund um das Thema Bewegung, nein, sie sind auch noch Autor:innen! Bei der Buch Wien stellen sie ihr Buch „Alle Kinder fertig, los!“, das im Falter Verlag erschienen ist, vor. Darin sind 33 tolle Bewegungsideen für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren enthalten.

Sonntag (27.11.), 15.00 bis 15.40 Uhr. Ab 3 Jahren.

Die mehrsprachige Lesung und das Bilderbuchkino „Guten Morgen, schöner Tag“ von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher erzählt von spannenden Abenteuern, die Kindern an ganz normalen Tagen passieren. Das Buch wird in mehreren Sprachen, unter anderem Ukrainisch und Arabisch, vorgelesen.

Besuchen Sie den FALTER auf der Buch Wien am Stand C05.

