Kekse backen und Tiere streicheln: perfekte Vorweihnachtsbeschäftigung (Foto: Landgut Cobenzl)

Vor bald 20 Jahren wurde das Landgut Cobenzl gegründet, um kleinen Stadbewohner:innen zu zeigen: Woher kommt die Milch, wie wird Brot gebacken, woher kommt überhaupt Getreide? Am Bauernhof wird gezeigt, was Bio-Landwirtschaft ausmacht, feine Geburtspartys können auch gebucht werden.

Jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es an den nächsten Wochenenden die Möglichkeit bei der Winterzeit am Landgut Cobenzl Kekse zu backen und dann die süßen Tiere zu streicheln. Gemeinsam wird der Teig geknetet, um daraus herrliche Naschereien zu machen. Anschließend geht es in die Ställe zu den Tieren, die ausgiebigst kennengelernt und gestreichelt werden dürfen. Anmeldung ist erforderlich (via Mail bzw. telefonisch unter 01 328 94 04 20), geeignet ab 4 Jahren.

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien, 3.-4.12., 10.-11.12., 17.-18.12. (Achtung: 18.12. bereits ausgebucht), 11.00 bis 12.30 Uhr (Infos zu eventuell ausgebuchten Terminen finden Sie auf der Website).

Öffentliche Anreise: Bus 38A von Heiligenstadt bis Cobenzl Parkplatz

