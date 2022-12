Family Fun Indoor-Spielplatz

Foto: Philipp Lipiarski

Wiens größter In- und Outdoor-Erlebnispark wartet auf 7500 m2 mit so circa allem und mehr auf, was Kindern gefällt. Unter anderem Spielfläche mit Wabbelberg, Bullenreiten, Kletterwand, Riesenrutsche, Bungee-Trampolinen, Airhockeytischen, Luftburgen, Indoor-Bumper-Booten, Wellenrutschen und die neu entstandene Trampolinhalle. Einen 1000 m2 Kleinkinderbereich gibt es auch. Natürlich ist es laut und stickig, für manche Attraktionen braucht man außerdem extra Jetons. Kinder werden es trotzdem lieben. Im Sommer lockt der Freibereich mit Bumper-Boot-Anlage, Aquabällen und neue Luftburgen. Geburtstagspartys können natürlich auch gebucht werden.

22., Breitenleer Straße 77, T: 01/236 70 70, www.familyfun.at

Öffnungszeiten: Mo–Fr 13.00 bis 19.00 Uhr, Sa–So, Feiertags 9.00 bis 19.00 Uhr. Ferienöffnungszeiten: 9.00 bis 19.00 Uhr

Tageskarte: Kinder (1–2 Jahre) € 5,90, (3–16 Jahre) € 13,90, Erwachsene € 3,90.