Event-Tipps für Kinder (9.2.-18.2.2023)

Spielen, basteln, schminken. Die Spieltage im Wiener Rathaus (Foto: Heidrun Henke)

Zocken, was das Zeug hält

Das Wiener Rathaus beherbergt nicht nur den Bürgermeister, es verwandelt sich in den Energieferien auch in eine richtige Spielhölle. Da lädt die WienXtra-Spielebox nämlich zu den beliebten Spieltagen im Rahmen des ­Wiener Ferienspiels.

Familien mit Kindern bis 13 Jahren können in den imposanten Räumlichkeiten jedes erdenkliche Brettspiel ausprobieren, in der Game-Zone mit der Switch und Co. zocken, sich als Lieblingstier oder Superheld:in schminken lassen, eigene Spiele in der Werkstatt entwerfen, über die Zaubertricks von Mr. Murphy staunen oder einen Zahnbürstenroboter (!) bauen. Baba, fade Ferien! Der Eintritt ist frei!

Rathaus, 9. bis 11.2., 14.00 bis 19.00 Uhr

Für Eltern

In der heutigen Zeit geht es in vielen Familien nur darum, wer wie lange ans Handy oder das iPad darf. Zu diesem ewigen Streitthema findet die Gesprächsrunde „Bitte nur noch 10 Minuten“ statt. Es diskutieren Barbara Buchegger (Saferinternet.at), Heinrich Himmer (Bildungsdirektor Wien) u.a. Moderation: Barbara Tóth (Falter). Für Eltern, Pädagog:innen und alle Interessierten. Eintritt frei.

Zoom Kindermuseum, Mittwoch (15.2.), 17.30 Uhr

Ein letztes Mal: Spielen im Museum

Unter dem Motto „Indoor-Spiele“ verwandelt sich das Volkskundemuseum in Zusammenarbeit mit dem Bezirk und dem Familienbund noch einmal in einen großen Indoor-Spielplatz. Das Programm mit Tanz, Theater, freies Spiel, Märchen hören, Spielbereich für Kleinkinder und einem Elterncafé richtet sich an Kinder von 3 bis 12 Jahren. Der Eintritt ist frei!

Volkskundemuseum Wien, Samstag (18.2), 13.30 bis 17.30 Uhr

Kaffee und Kurse mit Baby

Im Indoor-Spielplatz Dachboden Zauber im Donauzentrum starten diese Woche die äußerst beliebten Babykurse. Darunter auch das Eltern-Kind-Café. Jeden Freitag treffen sich hier Eltern auf Kaffee und Kuchen, während die Kleinen den Spielbereich erobern. Alle Infos zu den Kursen sowie Anmeldungen finden Sie hier.

Westfield Donauzentrum, Dachboden Zauber, ab 13.2.

Lei Lei im Prater

Gemeinsam mit den Narren und vielen Krapfen den Fasching einläuten (Foto: Karin Blum/Kinderfreunde)

Die Narren machen auch nicht vor dem Prater halt. Der große Kinderfreunde-Faschingsumzug führt mit Gauklern und Trommel-Gruppen entlang der Lilliputbahn. Zum Abschluss gibt es Krapfen! Die Teilnahme ist kostenlos, die Kinderfreunde bitten aber um Anmeldung unter kinderfreunde.at/veranstaltungen/faschingsumzug.

Treffpunkt: Riesenradplatz im Wurstelprater, Sonntag (12.2.), 14.00 bis 16.00 Uhr

Auf ein Neues: Kunst mit Baby

Wieder einmal können Eltern ganz bequem mit dem Baby im Wagerl oder in der Trage Kultur genießen. Bei der Führung „Mit Baby im Museum: Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse ...“ wird Kunst interessant und für die Kleinsten stressfrei vermittelt.

Belvedere, Unteres Belvedere, Donnerstag (9.2.), 15.00 Uhr

Ein Haus recyclen

Die Notwendigkeit der Mülltrennung ist mittlerweile in jedem Haushalt angekommen. Glas, Papier und Plastik kommen in separate Mülltonnen. Doch Recycling geht noch weiter: Möbel bekommen einen neuen Schliff, und nicht mehr getragene Kleidung wird zu besonders gekennzeichnete Container gebracht. Aber kann man ein ganzes Haus recyclen? Aber ja, sagt Thomas Romm vom BauKarussell. Er erklärt die im Workshop „ArchiKids: Recycling Architektur“ allgemeinen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und berichtet, wie sich welche Baumaterialien gut trennen, verwerten und weiterverwenden lassen. Geeignet ab 6 Jahren. (Lisa Kiss)

Architekturzentrum Wien, Samstag (11.2.), 15.00 Uhr, Anmeldung erforderlich: anmeldung@azw.at

Musik und Krabbeln

Auch wieder am Programm: „Konzert für die Allerjüngsten: Heut feiern wir ein Fest!“. Das Krabbel- und Mitmachkonzert findet auf der Bühne statt. Von 0 bis 3 Jahren.

Das Muth, Sonntag (12.2.), 14.00 Uhr, weitere Infos und Tickets hier

Spielen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Am Dienstag öffnen sich die Türen des Burgtheaters zu einem kostenlosen Theatertraining für Interessierte ab 9 bis 102 Jahren. Jede Woche unter wechselnder künstlerischer Leitung wird bei „Action“ etwas Neues entdeckt.

Treffpunkt: Haupteingang Burgtheater, Dienstag (14.2.), 17.00 bis 18.00 Uhr

Leinwand-Abenteuer: Die Hexe und der Zauberer

Der Disney-Klassiker rund um die Arthur Sage und dem zauberhaften Kampf zwischen Merlin und Mim (Foto: Disney)

Der Waisenknabe Floh wird vom Zauberer Merlin auf das Leben vorbereitet, das Großes mit ihm vor hat: Floh wird die Prophezeiung erfüllen und als König Artus England regieren. Ein klassischer Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1963, absoluter Höhepunkt: das „Duell der Zauberer“ zwischen Merlin und der Hexe Mim, die sich gegenseitig in allerhand Getier verwandeln. Empfohlen ab 6 Jahren.

Gartenbaukino, Sonntag (12.2.), 14.00 Uhr; Folgetermin 25.2., nähere Infos und Filmtrailer auf falter.at/kino