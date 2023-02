Rodeln in Piesting und auf der Hohen Wand

Rodeln und Skifahren bei (fast) jeder Wetterlage ist in Markt Piesting möglich (Foto: Schi- und Wanderverein Markt Piesting-Dreistetten)

Schiwiese Markt Piesting

In der Nähe von Wiener Neustadt befindet sich ein bisschen versteckt die Schiwiese Markt Piesting. Dank Kunstschneematten und Schneekanonen können Besucher:innen im Winter auch bei geringer Schneelage fast immer Rodeln und natürlich Skifahren. Sogar ein Förderband gibt es, dieses ist bei geöffneter Hütte und großem Andrang geöffnet. Die Benützung der Schiwiese ist kostenlos!

2753 Markt Piesting, Montag bis Sonntag, 9.00 bis 16.00 Uhr, schiwiese-piesting.at

Öffentliche Anreise: Von Wien Meidling mit dem Railjet nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof fahren. Umsteigen auf R97 Richtung Gutenstein Bahnhof, bei der Station Markt Piesting Harzwerk aussteigen, ca. 200 m in Richtung Bahnübergang gehen, den Bahnübergang queren und dem Straßenverlauf bis zur nächsten Kreuzung folgen. Rechts in die Talgasse einbiegen, in 150 m befindet sich die Schiwiese.

Hohe Wand

Auch auf der Hohen Wand gibt es die Möglichkeit, mit Highspeed den Hügel runterzurasen. Für kleinere Kinder ist die Wiese gegenüber vom Tiergehege neben dem Naturparkstüberl geeignet, Mutigere stürzen sich auf der Rodelwiese beim Gasthof Kleine Kanzel hinunter. Ein Blick auf die Webcams verrät die aktuelle Schneelage!

2724 Hohe Wand, naturpark-hohewand.at