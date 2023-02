Mein Kind will nicht in den Kindergarten, was kann ich tun, Frau Walter-Laager?

Foto: Unsplash

Kind in Wien: Die Eingewöhnung in den Kindergarten hat gut funktioniert, jetzt nach fünf Monaten will mein Kind plötzlich nicht mehr hingehen. Woran kann das liegen?

Catherine Walter-Laager: Das kann natürlich ganz viele und völlig unterschiedliche Gründe haben: Streit, eine neue Pädagogin und das Kind fühlt sich nicht mehr geborgen oder ein neuer Koch und das Essen schmeckt nicht mehr oder die liebste Freundin bzw. der liebste Freund ist weggezogen. Es geht somit darum, die Ursache für das veränderte Verhalten zu finden und den Grund für das Unwohlsein zu beheben.

Univ.-Prof. Dr. habil. Catherine Walter-Laager Uni Graz, Expertin für Elementarpädagogik KIWI-Expertin

Kind in Wien: Wenn ich mein Kind im Kindergarten abgebe, klammert es sich an mein Bein und will nicht in den Gruppenraum. Soll ich mein Kind weinend dort lassen?

Walter-Laager: Ich würde dies eher nicht empfehlen, denn damit lernt das Kind, dass seine Gefühle überhaupt keine Rolle spielen. Wichtig ist hier, den Übergang besser zu gestalten und meist haben Pädagog:innen gute Umsetzungsvorschläge dazu. Einige bewährte Mittel sind: Das Kind nimmt ein liebes Übergangsobjekt (Kuscheltuch- oder Kuscheltier mit) und dieses geht mit ihm in den Gruppenraum. Wenn dies nicht genug ist, kann auch ein Elternteil mit dem Kind in der Einrichtung noch ein wenig spielen und so den Übergang erleichtern. Auch eine gute Brücke können die Pädagog:innen selbst bilden, indem sie das Kind bis ins Spiel begleiten.

Kind in Wien: Manchmal ist es so schlimm, dass ich mein Kind wieder mit nach Hause nehme. Ist das die falsche Vorgehensweise?

Walter-Laager: Ideal finde ich das nicht, denn damit ist für das Kind die Situation sehr unklar: Geht es nun täglich in die Einrichtung oder nur wenn es Lust hat? Wenn Eltern sich sicher sind, dass es dem Kind grundsätzlich in der Einrichtung gut geht und das Kind gesund ist, dann ist das Gespräch mit der Pädagog:in und die Optimierung der Situation der richtige Weg.

Haben Sie Fragen, bei denen Sie nicht weiter wissen? Schreiben Sie uns ein Mail an kiwi@falter.at und wir bitten unser KIWI-Expert:innenteam um Rat!