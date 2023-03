Foto: Mimi's Spielraum

Ganz neu eröffnet hat soeben Mimi’s Spielraum in Pötzleinsdorf. Egal ob Party, Babytreff, Workshop oder einfach nur in Ruhe spielen, der kleine aber feine Raum bietet ab jetzt viele Möglichkeiten. Jeden Dienstag gibt es ein Zwergerltreffen für Jungeltern, während beim Open Play am Montag und Donnerstag Nachmittag die Kinder bis 7 Jahre den Spielraum nach Herzenslust erkunden können, dazu genießen die Eltern Kaffee und Kuchen.

1180 Wien, Pötzleinsdorfer Straße 79, täglich geöffnet nach Terminvereinbarung unter info@mimis-spielraum.at bzw. Tel. 0699 117 999 16, mimis-spielraum.at

Open Play: jeden Montag, Donnerstag, 14.30 bis 17.30 Uhr (Voranmeldung verpflichtet)

Mimi's Zwergerltreff: jeden Dienstag 9.30 bis 11.30 Uhr (Voranmeldung verpflichtet)