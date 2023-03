Event-Tipps für Kinder (2.3.-7.3.2023)

„Hijab Offline“ unter anderem zu sehen beim Skin - Performancefestival (Foto: Rainer Berson)

Das Thema Kopftuch mal anders

Es gibt viele verschiedene Arten, das Kopftuch zu tragen: Manchmal ist ein Teil des Gesichts zu sehen, manchmal gar nichts mehr. Die Schauspielerin und Tänzerin Shahrzad Nazarpour wickelt sich in ihrem Solo „Hijab Offline“ das Tuch auf alle erdenklichen Arten um den Kopf, bevor sie ihren Eltern live auf der Bühne gesteht, dass sie den Hidschab gar nicht mehr verwenden will.

Das tolle Stück ab 12 Jahren ist Teil von Skin #4. Nationale und internationale Performer:innen treten beim Festival für Jugendliche und junge Erwachsene gegen Normierung und Diskriminierung auf. Das Motto dieser Ausgabe ist ein Zitat der afroamerikanischen Autorin bell hooks: „All in for equality patriarchy has no gender“. (Sara Schausberger)

Dschungel Wien, ab Freitag (3.3.); Skin - Performancefestival, bis 18.3.

Nicht verschwenden, wiederverwenden

Oftmals schmeißen wir kleine Dinge und geliebte Schätze in den Mist, obwohl sie vielleicht noch zu retten wären. Vieles lässt sich noch reparieren oder recyclen, wenn man nur eine Werkstatt, passendes Werkzeug und Unterstützung bei der Umsetzung hätte. Das alles bietet jede Woche das Repararium in der Kunstwerkstatt des Musischen Zentrums in Wien Neubau. Einfach vorbeikommen!

Kunstwerkstatt des Musischen Zentrum Wien, Döblergasse 2, Donnerstag (2.3.), 14 bis 17.00 Uhr (jede Woche)

Bewegung! Aber welche?

Kinder sollten sich viel bewegen und noch dazu Spaß dabei haben. Wie viele Eltern wissen, ist es nicht immer so leicht festzustellen, welche Sportart überhaupt zum eignen Kind passt. Im Rahmen der SportAnalytik wird versucht, genau das herauszufinden. Mithilfe von spielerischen Tests werden die individuellen Talente der Kids herausgearbeitet. Anmeldung und Information: www.sportanalytik.at

Sporthalle Simmering, Sonntag (5.3.), 9.00 Uhr; Folgetermine am 7.5. & 18.6. in andere Locations

Schwimmhilfe

Gemeinsam mit dem lässigen Bademeister Paule auf Tagtraumreise gehen (Foto: Filou Igor Ripak)

Die Geschichte „Paule, ein Bademeisterstück“ dreht sich um einen lässigen, aber gewissenhaften Bademeister, der einen Beruf liebt, aber sich mehr und mehr in abenteuerlichen Tagträumen über das Meer und dessen Bewohner:innen verliert. Auf seinen Phantasiereisen trifft er auf den bezaubernden Fisch Frida. Als Frida wirklich im Freibad erscheint, beginnen die Grenzen der Realität zu verschwimmen und Paules Welt verändert sich. Ab 5 Jahren. (Martin Pesl)

Wuk, Museumssäle, Donnerstag (2.3.), 10.00 Uhr, Freitag (3.3.), 10.00 & 16.30 Uhr, Samstag (4.3.), 16.00 Uhr, nähere Infos hier

Mit Baby zu den Oscar nominierten Filme

Diese Woche findet wieder einmal das Babykino im Votiv statt, mit Schwerpunkt auf Oscar nominierte Filme. Die Babys können dabei in den Kinosaal mitgenommen werden. Der Ton wird leiser gestellt, der Kinosaal nicht ganz verdunkelt, Wickeltisch und Flaschenwärmer stehen zur Verfügung. Zu sehen: „Tár“ (11.00 Uhr) und „Everything Everywhere all at once“ (11.30 Uhr).

Votiv Kino, Dienstag (7.3.), 11.00 bzw. 11.30 Uhr

Magisches Musiktheater

Nele ist nett, freundlich und sehr schüchtern. Eines Tages wirft sie verzweifelt einen Blick in den Spiegel und, siehe da, dieser beginnt plötzlich zu singen! In „Nele und der Zauberlöffel“ weiß der machtvolle Musik-Zauberspiegel, was Nele braucht: Mut, Kraft und Temperament. Er kramt Beethovens alten Medizinlöffel hervor, schließlich war der berühmte Ludwig ein ordentlicher Sturkopf... Stellt sich die Frage, welche Verwandlungen Zaubertränke und Musik auslösen können. Ab 6 Jahren. (Miriam Damev)

Musikverein, Brahms-Saal, Samstag & Sonntag (4. & 5.3.), 11.00 & 15.00 Uhr, Karten hier

Leinwand-Abenteuer: Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer

Animierter Familienspaß rund um plötzlich erwachte Mumien (Foto: Warner Bros)

In einem geheimen Land unter den Ruinen das alten Ägypten erwachen Mumien zum ewigen Leben. Thut und Nefer hadern mit ihrem Schicksal. Er musste die Streitwagenrennen aufgegeben, sie, die Tochter des Pharaos, soll heiraten. Da wird das Mumienreich vom verschlagenen Archäologen Lord Carnaby (Originalstimme: Hugh Bonneville) entdeckt. Nefer, Thut und sein kleiner Bruder reisen ins heutige London, um Carnabys finsteren Pläne zu vereiteln. Ein sehr mittelmäßiger Familienspaß, das Publikum einzuwickeln vermag nur Babykrokodil Croc, das klingt wie ein heiseres Quietschentchen. Ab 6 Jahren. (Sabina Zeithammer)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.

