Event-Tipps für Kinder (16.3.-21.3.2023)

Wunderbar gesangsreiche Inszenierung des „Dschungelbuch“ an der Volksoper (Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien)

Probier's mal mit Gemütlichkeit!

Zauberhafte Inszenierung von Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ mit dem Original-Soundtrack zu Walt Disneys Film. Christian Graf führt im schwarzen Seidensmoking in seiner Doppelfunktion als Panther Baghira und Erzähler durch das Geschehen, wo Mogli auf ein tollpatschiges Elefantenregiment trifft, Balu der Bär einen gemütlichen Popschtanz zum Besten gibt, King Louie und seine Affengang um die Wette rappen und die Geier im Punk-Gewand einen a-capella-Kanon auf die Freundschaft singen. Nach all den wilden Abenteuern und einem besiegten bösen Tiger schafft es ausgerechnet ein kleines Mädchen, Mogli mit ihrem zauberhaften Gesang dazu zu überreden, in ein Menschendorf zu ziehen. Ab 6 Jahren. (Miriam Damev)

Volksoper, Sonntag (19.3.), 11.00 Uhr; Folgetermine im Mai und Juni, Karten hier

Kunst & Baby

Beim Rundgang „Das Baby kommt mit!“ wird diesen Monat das Thema Fruchtbarkeit, Schöpfungsmythen und das Wunder des neuen Lebens behandelt. Natürlich mit Baby. Egal ob mit Kinderwagen oder Trage, gemütlich geht es circa eine Stunde lang durch die Ausstellungsräume. Wickel- und Stillmöglichkeiten sind selbstverständlich vorhanden.

Weltmuseum, Dienstag (21.3.), 10.30 Uhr, Tickets hier

Neues Info-Format für Eltern

Im gemütlichen Rahmen mit Kaffee und Kuchen treffen sich Eltern im Café Kinderinfo. Veranstaltet von WIENXTRA, soll es Eltern in Zukunft die Möglichkeit geben, sich gemeinsam mit Expert:innen über Themen, die beschäftigen, auszutauschen. Dieses Mal dreht sich alles um „Medien“. Wie viel dürfen andere Kinder schauen? Ab wann ist mein Kind bereit für ein Smartphone? Auch Kinder sind herzlich willkommen ihre Meinung einzubringen, aber auch die Spiellandschaft der Kinderinfo steht zum Austoben bereit.

WIENXTRA-Kinderinfo, Dienstag (21.3.), 16 bis 17.30 Uhr, nähere Infos hier

Ohrwurmgarantie

Ohrwürmer und Spaß garantiert mit dem Trio KlingBim (Foto: David Blacher)

Gesungen werden fantastische Tierlieder „Wenn der Floh Walzer tanzt“ vom Trio KlingBim, musikalische Unterhaltung für die ganze Familie, auch als CD für den Heimbedarf für langanhaltende Ohrwürmer erhältlich. Ab 3 Jahren.

Kabarett Niedermair, Donnerstag (16.3.), 16.00 Uhr, Karten hier

Ausmisten leicht gemacht

Zu viel Zeugs im Kinderzimmer? Wer gerne Altlasten loswerden oder nach neuen Schätzen stöbern will, der ist im Nachbarschaftszentrum Wien Neubau an diesem Wochenende gut aufgehoben. Der Kids Flohmarkt bietet 60 Standplätze, der Eintritt ist frei. Alle Infos hier.

Ein weiteres Stöber-Highlight ist der zweimal im Jahr stattfindende Vienna Family Network International Flohmarkt. Es gibt Spielsachen, Bücher (in vielen Sprachen), Umstandsmode, Möbel fürs Kinderzimmer und viel mehr. Dazu wird Kaffee und Kuchen für den guten Zweck gereicht!

Kids Flohmarkt, Nachbarschaftszentrum 1070, Samstag (18.3.), 9.00 bis 13.00 Uhr

VFN International Flea & Design Market, Hans Mandl Berufschule, 1120, Sonntag (19.3.), 9.00 bis 13.00 Uhr

Porzellan Künstler:innen

Workshop für kleine Künstler:innen. Nachdem sich die Kinder ihr Wunschporzellan ausgewählt haben, geht mit Schablonen und unterschiedlichen Vorlagen zum Skizzieren auf dem Werkstück. Mittels Pinsel, Tupf-Technik und Stempeln wird es schließlich bunt bemalt. Nun muss man geduldig sein, denn das Kunstwerk muss nun erst einmal gebrannt werden. Nach einer Woche kann das fertige Objekt abgeholt werden. Ab 7 Jahren. (Lisa Kiss)

Porzellanmuseum im Augarten, Samstag (18.3.), 10.00 bis 13.00 Uhr, Infos & Anmeldung hier

Grüne Party

Die Ir:innen wissen, wie man feiert, auch ohne Guinness: Der St. Patrick’s Day steht vor der Tür, mit kinderfreundlichen Attraktionen, wie am St. Patrick's Day Straßenfest, das mit Irish Dance Show, Hüpfburgen und unterschiedlichen Stationen für Kinder in den 9. Bezirk lockt.

Spittelauer Platz, Samstag (18.3), 14.00 Uhr

Jetzt Tickets sichern

Heiß begeht und immer rasch ausgebucht sind die Familienworkshops im Belvedere. Wer also im April dabei sein will, sollte sich beeilen, einzelne Termine sind noch zu buchen.

Leinwand-Abenteuer: Die Eiche - Mein Zuhause

Nicht nur Zuhause für ein Eichhörnchen, sondern auch Hauptdarsteller in einer Doku: die Eiche (Foto: Filmladen)

Die Doku ohne Worte handelt von einer riesigen Eiche und allem Leben, das auf und in ihr sowie um sie herum existiert: Rüsselkäfer, Eichelhäher, Buntspecht, Habicht und Schleiereule bis zu Waldmaus, Nutria, Dachs, Eisvogel, Wildsau, Reh und Hirsch. „Zwischen Hyper-Close-ups auf einzelne Regentropfen und Facettenaugen über Super-Zooms in Mäusebau und Madenloch bis hin zu Totalen auf aufziehende Unwetter liefert eine digitale Technik, die sich selbst feiert, spektakuläre Bilder: Es gibt viel zu sehen und nichts zu verstehen.“ (Klaus Nüchtern)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.