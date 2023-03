Event-Tipps für Kinder (23.3.-11.4.2023)

Fantastisches Figurentheater auf der Stadtfarm in der Au (Foto: Daria Tchapanova)

Magische Figuren

Im Figurentheaterstück KonstrukTIER vom Theater Die Kurbel – angelehnt an die südamerikanische Fabel „Die Strümpfe der Flamingos“ – reist das Publikum, begleitet von Live-Musik auf der Gitarre, in eine magische Welt. Ab 3,5 Jahren. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich: info@diekurbel.at

Salettl - Kleine Stadtfarm, 1220 Wien, Freitag (24.3.), 16.00, Samstag (25.3.), 15.30 Uhr

Ein Tag mit Kaiserin Sisi

Im ehemaligen kaiserlichen Jagdgebiet des Lainzer Tiergarten wurde die Hermesvilla oder das „Schloss der Träume“, wie Kaiserin Sisi die entzückende Villa nannte, im Auftrag von Kaiser Franz Joseph für seine Frau errichtet. Nun wird die weltbekannte Kaiserin mit ​​„Ein Sonntag für Elisabeth“ an ihrem liebsten Rückzugsort gewürdigt: Los geht es mit einem Familienworkshop, in dem zuallererst die kaiserlichen Appartements erkundet werden, anschließen gestalten Kinder ab 8 Jahren ihre eigene Korrespondenz, stilecht mit Feder und Tinte. Danach folgen Führungen und eine Lesung. Der Eintritt ist frei.

Hermesvilla, Sonntag (26.3.), ab 9.00 Uhr

Opernvergnügen für Kinder

Hans Krása 1938 entstandene Kinderoper „Brundibár“ in zwei Akten wurde 1941 im jüdischen Kinderheim in Prag uraufgeführt. Krása wurde kurz darauf ins KZ Theresienstadt deportiert, wo die Oper 55 Mal von KZ-Insassen aufgeführt wurde. Im Mittelpunkt des Werks steht die Hoffnung, sie handelt von der Kraft der Freundschaft, von Familie und Zusammenhalt. Die jetzige Produktion bestreiten der Mozart Knabenchor Wien und der Kinderchor der Oper Klosterneuburg, Regie führt die Sängerin, Ö1-Moderatorin und Regisseurin Ulla Pilz. Begleitet werden die jungen Darsteller:innen von einem Kammerorchester aus Schüler:innen und Lehrer:innen der Musikschule Favoriten. Ab 8 Jahren. (Miriam Damev)

Waldmüllerzentrum, Montag (27.3.), 19.00 Uhr, Reservierung unter tickets@mozartknabenchor.at

Häschen hüpf!

Vor dem Schloss Schönbrunn tummeln sich viele Osterhasen (Foto: Angelika Kessler)

Ein laues Lüftchen weht, die ersten grünen Blätter wagen sich zaghaft heraus, der Osterhase ist also auch nicht weit. In Frühlings-Stimmung kommen ab dieser Woche große und kleine Besucher:innen am Ostermarkt vor Schönbrunn. Inmitten des Marktes befindet sich Robertas Spielehäuschen, dort gibt es bei freiem Eintritt spannende Spiele, ein Riesenmemory, Wimmelbilder und mehr. In der Osterhasenwerkstatt wird gebastelt und modelliert, was das Zeug hält und die Mitmach-Rallye führt mit kniffligen Aufgaben durch das Markttreiben (Termine dazu finden Sie hier). Gleich neben dem Markt freut sich auch Poldi, das Schlossgespenst, seines Zeichens Maskottchen des Kindermuseum Schönbrunn, über Besuch. Dort warten ein Suchspiel, Themenführungen und eine Bastelwerkstatt auf die Kids.

Vor dem Schloss Schönbrunn, ab Samstag (25.3.), bis 11.4., täglich 10.00 bis 18.30 Uhr

Schönes für die ganze Familie

Und schon wieder: Shoppen! Diesmal am Mini Markt Frühlings & Oster-Edition. Neben stilvollen Sachen für Babys und kleine Kindern, das vor allem Eltern gefällt, gibt es diesmal auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann. Unter anderem einen Vortrag zu Stoffwindeln, einen Early English Schnupperkurs, Immobilienberatung für Familie oder einen Vortrag von unserer KIWI-Expertin Veronika Ottenschläger zum Beikost-Start.

Aula der Wissenschaften, Donnerstag & Freitag (23. & 24.3.), 9.00 bis 18.00 Uhr

Landpartie

Die Sonne lockt nach draußen, besonders wenn das Schloss Grafenegg als „Klingendes Schloss“ seine Pforten öffnet. Im Park warten ein Streichelzoo und Mitmach-Stationen auf die Besucher:innen, während das Schloss selbst mit Führungen und mit Geschichtenerzähler:innen erkundet wird.

Schloss Grafenegg, Samstag (25.3.), 11.00 Uhr

Bustransfer vom Bahnhof Wagram-Grafenegg, stündlich von 10.00 bis 17.45 Uhr, dieser Shuttle ist kostenlos. Der letzte Shuttle fährt um 17.45 Uhr Richtung Bahnhof.

Fantastische Geschichten

Wer schon in der Gegend ist, könnte gleich auch noch einen Abstecher nach Krems einplanen. Dort eröffnet im Karikaturmuseum eine Erwin Moser Ausstellung. Passend dazu findet ein Familiennachmittag mit Lesungen und Kreativatelier statt.

Karikaturmuseum Krems, Ausstellung ab Samstag (25.3.), 11.00 Uhr; Familiennachmittag, ebenfalls Samstag (25.3.), 14.00 Uhr

Leinwand-Abenteuer: Mein Freund, der Delfin

Freunde fürs Leben: Sawyer und der gestrandete Delfin (Foto: Warner Bros. Entertainment, Inc)

Als der elfjährige Sawyer in den Sommerferien einen gestrandeten Delfin findet, verändert sich sein Leben. Zusammen mit Hazel, dem Mädchen von nebenan, und ihrem Vater, einem Meeresbiologen, setzt er sich für den Meeressäuger ein. Wie hieß das früher? Ein Film für die ganze Familie! Ab 6 Jahren. (Michael Omasta)

Cinemagic in der Wiener Urania, Sonntag (26.3.), 11.00 Uhr, nähere Infos zum Film auf falter.at/kino