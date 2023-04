Event-Tipps für Kinder (6.4.-16.4.2023)

Ostereiersuche mal anders zwischen alten Bims und Busen in der Remise (Foto: Wiener Linien)

Ein Fest für große und kleine Öffis-Fans

Die Remise im 3. Bezirk lädt ganzjährig zu einer Reise durch die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Wien ein. Dieses Wochenende schmeißt das Verkehrsmuseum ein Osterfest mit Programm für die ganze Familie. An Bus-, Bim- und U-Bahn-Simulatoren lassen sich die Fähigkeiten als Fahrer:innen überprüfen, diverse Quizstationen dienen der Weiterbildung, und wer das Goldene Osterei findet, gewinnt eine Oldtimer-Rundfahrt. Für die kleinen Gäste gibt es Ostereiersuche mit Geschenken sowie eine Mal- und Bastelstation, eine Osterjause bekommen alle. (Gerhard Stöger)

Verkehrsmuseum Remise, Samstag & Sonntag (8. & 9.4.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Klimaschutz geht uns alle an

Positive Visionen für unsere Zukunft und die unserer Kinder sowie Tipps und Tricks, wie man mit einfachen Mitteln Positives zum Thema Klimaschutz beitragen kann: Das steht im Mittelpunkt einer neuen Workshop-Reihe an der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus. Gemeinsam wird hinterfragt, gebaut, gelernt, gelacht und an einer klimafreundlichen Zukunft gearbeitet. Und praktisch ganz nebenbei realisieren die Teilnehmenden, dass Klimaschutz ein lohnendes Unterfangen ist, dessen Umsetzung im Alltag sogar Spaß machen kann. (Lisa Kiss)

VHS Rudolfsheim, Mittwoch (12.4.), 16.30 Uhr, Buchung hier

Artist:innen und Attraktionen

Ein Zirkus, der von einer Familie namens Schneller betrieben wird: Das verspricht viel. Die aktuelle Tournee des Circus Pikard geht „Einmal rund um die Welt“ und bietet Jonglage mit Händen und Füßen, Tanznummern, Akrobatik, Ponys, Hunde und Ziegen, ein paar echte Artistenkinder und natürlich einen Clown.

Schlosspark Laxenburg, 6. bis 16.4., danach Tournee durch Niederösterreich, Infos hier

Außenseiter:innen im Partymodus

Sehr entzückend und witzig: Fünf Außenseiter:innen-Tiere bilden eine Gang (Foto: Bettina Frenzel)

Es gibt Tiere, die von allen süß gefunden werden, und andere, die weniger beliebt sind. Zur zweiten Kategorie gehören „Die fürchterlichen Fünf“. In Sarah Gaderers Inszenierung von Wolf Erlbruchs gleichnamigem Kinderbuch treten eine eitle Kröte, eine fellige Ratte, eine Fledermaus in Lederjacke, eine Spinne in Netzleggings und eine Hyäne mit Akkordeon auf.

Die Tiere versprechen, einander nicht zu essen, und machen sich gegenseitig Geständnisse: „Ich kann keine Geheimnisse für mich behalten“ oder „Ich kann nicht verlieren“. „Alle glauben, weil ich die ganze Zeit lache, dass ich nie traurig bin“, singt die Musikerin Alicia Edelweiss als Hyäne. Ein sehr schräges und charmantes Stück für alle ab sieben Jahren. (Sara Schausberger)

Dschungel, Mittwoch (12.4.). 10.00, 14.30 Uhr, bis 16.4.

Gemeinsam nicht einsam

In einigen Parks im 7. Bezirk hat die Cult.Kids Parkbetreuung bereits diese Woche begonnen, ab sofort ist es also wieder fast täglich möglich sich unter der Woche die Langeweile mit Bewegungsspielen, Brettspielen oder Bastelsachen zu vertreiben.

Josef-Strauss-Park, (Mo, Mi, Fr), Karl-Farkas-Park (Mo, Mi, Fr), Andreas Park (Di, Do), Weghuber Park (Di, Do), jeweils 15.00 bis 18.00 Uhr

Noch mehr Eier

Auch der Böhmische Prater feiert. Beim Osterfest erwartet kleine Besucher:innen Kinderschminken, Bühnenprogramm mit Animation, eine Ostereiersuche sowie Programm vom Zirkus Stoffl.

Böhmischer Prater, Samstag (8.4.), ab 14.00 Uhr

Jetzt anmelden!

Fußball-Narr:innen aufgepasst: Von 3. bis 7. Juli gastiert die Barça Academy in Österreich. Geleitet wird das Trainingscamp von den Nachwuchstrainern des FC Barcelona , der berühmten Nachwuchsakademie „La Masía“. Altersstufe 6 bis 16 Jahre (Mädchen und Buben). Rasch anmelden, Plätze stark begrenzt.

Musikliebhaber:innen sollten ebenfalls rasch sein, ab sofort sind die Abonnements für die Programme für Kinder, Jugendliche und Familien im Musikverein verfügbar. Infos hier.

Der Verein Naschgarten, der in Wien u. a. Gartel- und Kochkurse und Kindergeburtstage ausrichtet, startet ab 14. April in die Saison. Die Kurse für Kinder von 6 bis 12 Jahren finden im 10. Bezirk neben dem Zukunftshof statt und können hier gebucht werden.

Leinwand-Abenteuer: Lucy ist jetzt Gangster

Die unfreiwillige Bankräuberin Lucy will doch nur das Eiscafé retten! (Foto: Wild Bunch Germany/INDI-FILM/Daniel Dornhöfer)

Um das elterliche Eiscafé zu retten und Geld für eine neue Eismaschine aufzutreiben, sieht das kreuzbrave Mädchen Lucy keinen anderen Ausweg, als Gangsterin zu werden und eine Bank zu überfallen. Schul-Rowdy Tristan soll ihr beibringen, was es dazu braucht. Empfohlen ab 6 Jahren. (Michael Omasta)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.