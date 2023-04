Event-Tipps für Kinder (14.4.-19.4.2023)

Mit den Händen spielen, greifen und erzählen (Foto: Theater Nuu)

Hände, die Geschichten erzählen

Das Theater Nuu lädt zum Labor Hände. Das Publikum und die Performer:innen begegnen einander und experimentieren mit Ton und Erde. Wie krallen sich die kleinen Finger fest? Was für Geschichten erzählen die Hände? Das Publikum wird in 20-25 minütigen Slots durch die Theater-Installation begleitet, Anmeldung erbeten. Ab 1,5 Jahren.

Wuk, Projektraum, 16. bis 18.4., genaue Zeitslots hier

Uni mal anders

Start der neuen Workshopreihe der Kinderuni im Naturhistorischen Museum. Die NHM-Forscherin Sabine Gaal-Haszler erzählt im Club Vielfalt: Schmetterlinge von ihrem Arbeitsalltag und erklärt, was Schmetterlinge so besonders und schützenswert macht. Im Kreativlabor lassen sich die Kinder von den schillernden Flügeln inspirieren. Ein gemeinsames Abschluss-Quiz rundet den Nachmittag ab. Ab 8 Jahren. Anmeldung erforderlich. (Lisa Kiss)

Naturhistorisches Museum, Freitag (14.4.), 15.00 Uhr

Fliegende Besen, mutige Zauberer

Einmal Harry Potter sein: Das Quidditch-Training macht es möglic (Foto: leiwand studios/Jessica Zekar)

Die Vienna Vanguards gründen ein Quidditch-Jugendteam. Seit 2014 besteht das Team der Vienna Vanguards – nun gründen sie ein eigenes Jugendteam. Daher findet ein Quidditch-Schnuppertraining für alle Kinder zwischen 9 und 15 Jahren auf der Jesuitenwiese im Prater statt. Quidditch/Quadball ist eine schnelle und intensive Sportart mit Elementen aus Handball, Rugby und Dodgeball, wird gemischtgeschlechtlich gespielt und setzt auf Inklusion, Toleranz und Gleichberechtigung innerhalb der Community. Anmeldung: youthteam@viennavanguards.com. (Lisa Kiss)

Jesuitenwiese, Samstag (15.4.), 13.00 Uhr

Im Prater ist was los

Eine Zirkus-Show mit Artist:innen, etwa ein ehemaliges Ensemblemitglied des Cirque Du Soleil, Clowns und Tiere erwartet Besucher:innen beim Circus im Prater. Am Sonntag verwandelt sich dann der Wurstelplatz und ein Teil der Straße des 1. Mai in einen Kinderflohmarkt, Familien verkaufen nicht mehr benötigte Spielwaren. Die Standgebühren werden dem Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet.

Historische Reitbahn, 1020, ab 14.4. bis 11.6.

Wurstelplatz, Sonntag (16.4.), 8.00 bis 13.00 Uhr

Baby, musikalisch

Das tierische Mitmachkonzert Klassik Cool! Plüschtierkonzert erfreut mit ganz vielen kuscheligen Gästen, die Babys können dabei entspannt lauschen oder liegen.

Bezirksmuseum Josefstadt, Mittwoch (19.4.), 10.00 Uhr

Ab dieser Woche ist es wieder für Privatpersonen oder Schulklassen möglich, einen Radfahrkurs bei Schulterblick am Naschmarkt zu besuchen. Alle Informationen finden Sie hier.

Die beliebten Theaterkids-Workshops im Theatermuseum sind immer rasch ausgebucht, für Termine im Mai und Juni gibt es aber noch Plätze. Anmelden können Sie sich hier.

Das wandelnde Schloss

Anime-Klassiker für die ganze Familie (Foto: Le Studio Ghibli)

Eine farbschwelgerische Anti-Kriegs-Allegorie, die, so überhaupt, dann der Logik eines Albtraums folgt. Das kulleräugige Liebespaar in spe durchläuft eine dunkle Metamorphose: Das Mädchen wird zur buckligen Alten, der blonde Prinz mit den magischen Kräften zu einem geflügelten Gargoyle – solcher Gestalt reisen sie in einem Gebäude auf Hühnerfüßen durch die Lande. Ab 8 Jahren.

Filmcasino, Samstag (15.4.), 14.00 Uhr, mehr dazu auf falter.at/kino.