Das Planetarium Wien eignet sich als perfekter Zufluchtsort vor dem prognostizierten Regen (Foto: Planetarium)

Wer den Großen Bären am Himmel finden oder wissen will, was ein Roter Riese oder ein Schwarzes Loch ist, der ist im Planetarium Wien genau richtig. Hier passiert Sternenkunde so, dass die ganze Familie Spaß dabei hat. Unterhaltsame Multimediashows für Groß und Klein unter einem atemberaubenden, künstlichen Sternenhimmel machen das Universum zu einem besonderen Erlebnis. Und das bei jedem Wetter. Speziell für Kids gibt es unterschiedliche Shows, zum Beispiel ab 4 Jahren: „Yanni, die Sterne und der Käsemond“, ab 6 Jahren: „Space4Kids“ oder ab 12 Jahren: „Solaris – Ein Streifzug durch das Sonnensystem“, „Deep Sky – Vom Leben der Sterne“. Familien bekommen Ermäßigung.

Planetarium Wien, Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien (im Prater gleich neben dem Riesenrad), www.planetarium.wien

Öffnungszeiten: Planetarium jeweils ab 30 Minuten vor der Vorstellung, Sternwarten jeweils ab 15 Minuten vor der Vorstellung