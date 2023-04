Event-Tipps für Kinder (20.4.-23.4.2023)

Gabriele Wappel hat wieder einmal keine Lust auf den Wochenstart (Foto: Amelie Chapalain)

Eine fette Montagsumarmung

Die von Gabriele Wappel und Janina Sollmann gegründete Performancegruppe schallundrauch agency gehört zum Besten, was Österreichs Kinder- und Jugendtheaterszene zu bieten hat. Seit 2003 machen die beiden ausgebildeten Tanzpädagoginnen zusammen mit wechselndem Ensemble Stücke: etwa über Sex, die nächste Rauchpause, Freundschaft oder das Geräusch von Giraffen.

In „Montag“ (ab 10 Jahren) dreht sich alles um den unbeliebtesten Tag der Woche. Schon am Sonntag beginnen Arbeitende sowie Schüler:innen traurig darüber zu sein, dass am nächsten Tag schon wieder Wochenanfang ist – und verkürzen sich damit ihr ohnehin nicht langes Wochenende. Mit Gospelliedern und Schlagersongs sowie Tischtennisrunden und Ausredensammlungen fürs Zuspätkommen reflektiert das dreiköpfige Ensemble dieses Phänomen. Vor allem aber versöhnt einen dieses witzige und charmante Spiel zwischen biografischer Authentizität und Fiktion mit dem schwierigen Tag, der „graue Gefühle“ macht.

Zum Schluss lesen Elina Lautamäki, Gabriele Wappel und Martin Wax Aussagen von Schüler:innen vor, was den Beginn der Woche ihrer Meinung nach schöner machen könnte. „Frische Blumen ans Bett“, heißt es da etwa. Oder: „dass jeden Montag ein Rapper kommt“. (Sara Schausberger)

Dschungel, ab Dienstag (25.4.), Karten hier

Kamera bauen leicht gemacht

Wie funktioniert eigentlich eine Kamera? Und warum entsteht damit ein Bild? Der Workshop „Upcycling Camera!“ versucht, den Geheimnissen der Fotografie auf die Spur zu kommen, indem Teilnehmer:innen ab 8 Jahren aus recycelten Getränkekartons und Altpapier eine eigene Lochkamera bauen. Ausgerüstet mit dem selbstgebauten Fotoapparat geht es im Museum auf Motivsuche, danach warten eine Bastel-Werkstatt und Optik-Experimente im Innenhof. Anmeldung unter kunstvermittlung@kunsthauswien.com erforderlich.

Kunst Haus Wien, Samstag (22.4.), 11.30 Uhr

Kino für Eltern mit Kindern

Der CineMorning im Filmcasino eignet sich perfekt für Eltern, die gerne einmal vormittags ins Kino gehen wollen und noch dazu in Begleitung der Kids. Denn vor Ort wird eine kostenlose Betreuung angeboten, Kinder bis 12 Monate dürfen mit in den Kinosaal. Um die Anmeldung der Kinder wird unter filmcasino@filmcasino.at gebeten. Diesmal zu sehen: „Das Licht, aus dem die Träume sind“.

Filmcasino, Donnerstag (20.4.), 9.15 Uhr, Karten hier

Theater mit viel Musik

Der Kinderchor MiniSeestimmen spielt und singt „Herr Lavendel“ in der Seestadt (Foto: Musikverein der Seestadt Aspern)

Im Familienmusical Herr Lavendel – von dem Buch Michael Roher – lebt die Titelfigur seit Kurzem in einem kleinen Dorf. Auf der Suche nach der richtigen Art und Weise, wie er seiner Freundin Hannelore von Herzen sagen kann, wie sehr er sie mag, trifft er auf die Kinder dieses Ortes, die allerlei besondere Sichten auf das Leben haben – wie das als Kind häufig üblich ist. Herr Lavendel hat allerlei Andenken an besondere Momente auf einer Erinnerungswäscheleine aufgehängt. Er berichtet den Kindern von einigen dieser Erinnerungen und kann sich letztendlich seinen Herzenswunsch erfüllen kann: Mit dem Wind zu Hannelore fortzufliegen ... Produktion der MiniSeestimmen, der Kinderchor der Aspern Seestadt.

Kulturgarage Seestadt, Freitag (21.4.), 18.00 Uhr, Samstag (22.4.), 14.00 & 18.00 Uhr, Tickets hier erhältlich

Kinderschuh-Shopping leicht gemacht

Beim Supersale Baby- und Kinder-Schuhe sind die Pop-Up-Regale mit über 2000 Paar Designer- und Markenschuhen zu Outletpreisen gefüllt, von Sandale, Ballerinas bis Hausschuhen, in den Größen 18-40.

Esterhazygasse 3, Donnerstag & Freitag (20. & 21.4), 9.00 bis 19.00 Uhr, Samstag (22.4.), 9.00 bis 18.00 Uhr

Schöne Töne

Jeunesse Kindermusik zu Gast im Odeon: Daniel, Catarina, Pedro und Mafalda verstecken sich in Takadaaaap! vor Triolino, eine musikalische Entdeckungsreise mit viel Informationen rund um überraschende Töne. Ab 3 Jahren.

Odeon, Samstag (22.4.), 11.00, 14.00 & 16.00 Uhr, Sonntag (23.4.), 11.00 & 14.00 Uhr, Karten hier

Jetzt anmelden

Im Rahmen der SportAnalytik am 7. Mai in der Sporthalle Alterlaa wird versucht herauszufinden, welche Sportart zum eigenen Kind passt. Mithilfe von spielerischen Tests werden die individuellen Talente der Kids herausgearbeitet. Anmeldung und Information hier.

Seit gestern läuft die Anmeldung für die Workshopreihe Shake The Break im Rahmen des Impulstanz Festivals. Spannende Tanz- und Theater-Workshops für 3,5- bis 18-Jährige im Dschungel Wien. Anmeldung hier.

Leinwand-Abenteuer: Der kleine Nick erzählt vom Glück

Der kleine Nick erlebt Abenteuer im Zeichentrickstudio und in der realen Welt (Foto: Leonine)

Ein Café im Paris der 1950er: Irgendwo zwischen Montmartre und Saint-Germain-des-Prés beugen sich der Zeichner Jean-Jacques Sempé und der Comicautor René Goscinny über einen Bogen Papier und erwecken einen schelmischen, liebenswerten Jungen zum Leben: Der kleine Nick geht zur Schule, findet Freunde, entdeckt Mädchen, fährt in die Ferien – sprich, er lebt eine fröhliche und glückliche Kindheit. Während dieser kurzen, unterhaltsamen Abenteuer stiehlt sich der neugierige kleine Bub immer wieder in die Studios seiner Schöpfer. (Produktionsmitteilung). Ab 9 Jahren.

Cinemagic in der Urania, Sonntag (23.4.), 15.00 Uhr, nähere Infos & Trailer hier