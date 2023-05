Tiere bestaunen, Pflanzen erkunden und mehr im Lainzer Tiergarten (Foto: MA49/Christian Fürthner)

Seit Jahrzehnten ist das ehemalige Jagdrevier des Kaisehauses ein beliebtes Ausflugsziel. Ein kurzer Spaziergang vom Haupttor führt am Wildgehege mit Hirschen und dem großen Spielplatz vorbei zu wunderschönen Hermesvilla. Am Lieblingsort von Sisi gibt es immer wieder tolle Kinder-Workshops organisiert vom Wien Museum, zwei Naturelebnispfade laden zum Entdecken ein. Ganz besonders kurzweilig wird ein Besuch an diesem Wochenende, denn dann wird das Frühlingsfest mit Maibaum-Aufstellen, Bastelworkshops für Kinder, Holzsägen und dem Rudi-Rüssel-Wildschwein-Rennen begangen.

Die Tore des Lainzer Tiergartens sind täglich von 8.00 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Fahren mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern ist verboten (Kinder bis 6 Jahren ist das Radfahren erlaubt), Hunde und andere Haustiere dürfen nicht mitgenommen werden.

Lainzer Tor, 1130 Wien

Öffnungszeiten: bis 28.04.: von 8.00 bis 20.30 Uhr, 29.04. bis 30.07.: von 8.00 bis 21.00 Uhr

Frühlingsfest: Samstag (29.4.), 11.00 bis 19.00 Uhr