Event-Tipps für Kinder (5.5.-7.5.2023)

Im Workshop „TaWhoop – Sing & Swing!“ gibt's viel Bewegung, Spaß und vor allem Fantasie im MQ (Foto: eSeL.at/Lorenz Seidler)

Noch mehr Spaß geht gar nicht

Einen ganzen Tag lang dreht sich beim KinderKulturParcours alles in, rund um, und vor dem Museumsquartier um Kinder und was Erwachsene so als Kultur verstehen. Im Haupthof gehen Familien auf Feinstaubjagd, am Vorplatz werden Pflanzen gesät, im Staatsratshof wird mit Baustoffen experimentieren, im Dschungel startet eine Rätselrundgang durch das ganze Museumsquartier, im Fürstenhof steigt die Monsterparade und Matthäus Bär spielt zum wirklich aller-allerletzten Mal im Haupthof auf. Der Eintritt ist frei, bei einigen Workshops ist eine Anmeldung unter erforderlich, Infos dazu hier.

Museumsquartier, Samstag (6.5.), ab 10.00 Uhr

Maskottchen hat Geburtstag

Eugen, Maskottchen des Kinderklubs im Heeresgeschichtlichen Museum, wird acht Jahre alt und feiert das mit einem großen Geburtstagsfest. In und um das Museum erwartet Besucher:innen eine Hüpfburg, Kinderschminken oder Bogenschießen. Unterhaltung kommt von Eva Hesse mit ihrem Puppentheater, der Kinderzaubershow von Philipp Kainz und den Blumengeschichten von Christoph Bochdansky und „Die Strottern“. Der Eintritt ist frei!

Heeresgeschichtliches Museum, Sonntag (7.5.), 10 bis 19.00 Uhr

Lustige Katze

Humorvolle Musiktheater-Fassung von „Die gestiefelte Katze“ des beliebten Märchens von Ludwig Tieck und den Brüdern Grimm – mit Musik von Johannes Berauer und dem Ensemble CrossNova. Ab 5 Jahren.

Theatermuseum, Sonntag (7.5.), 11.00 Uhr, Karten hier

Den Frühling in der Lobau einläuten

Auf der Kleinen Stadtfarm wird dem Frühling gehuldigt, beim Maifest wartet ein Programm für Groß und Klein: einen Besuch bei den Lamas, Riesenseifenblasen, Bastelstation und Figurentheater am Nachmittag, danach lateinamerikanische Canciones und Samba Musik und zum Abschluss tanzen im Salettl. Den ganzen Tag wird für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Kleine Stadtfarm, Samstag (6.5.), 11 bis 22.00 Uhr

Wer den Wal hat, hat die Qual

Selbst ein Kind: Jonas Graber als Ismael in der Kinderfassung von „Moby Dick“ (Foto: Sophie Menegaldo)

Eigentlich muss man sagen: Die Qual hat, wer den Wal noch nicht hat. Das gilt jedenfalls für den berüchtigten Kapitän Ahab aus Herman Melvilles Abenteuerroman „Moby Dick“, aber auch für die gesamte Crew auf dem Walfänger Pequod. Gegen jede Vernunft hat Ahab sich in der Jagd auf seine Nemesis, den weißen Wal Moby Dick, verbissen. Erzählt wird das – im Buch wie in der Theaterfassung des Regisseurs Michael Schachermaier für ein Publikum ab elf Jahren – aus der Sicht Ismaels.

Diesen gibt hier Jonas Graber als äußerst aufgeregtes Kind mit leuchtenden Augen, dessen Enthusiasmus freilich bald einen Dämpfer bekommt. Der Rest der Besatzung, äh: Besetzung, gleicht die Übertreibung gut aus.

Insgesamt ist Schachermaier eine runde Inszenierung gelungen. Statt zu versuchen, den Wälzer in zwei Stunden nachzuerzählen, schafft er Atmosphäre, wenn Ismael dem liebevollen Riesen Quiqueg begegnet (der hier nichts sagt, nur seinen Namen), an Bord die Furcht vor Ahab regiert oder Ismael einen Schädel ausweiden muss. Auch für Philosophisches und drastische Schilderungen der Walverarbeitung (nichts für Vegetarier:innen!) ist Zeit. Als einzige Frau auf der Bühne gibt die Live-Musikerin Mary Broadcast Walgesänge und auch durchaus menschliche Songs zum Besten. Ab 11 Jahren. (Martin Pesl)

Theater der Jugend – Theater im Zentrum, Freitag (5.5.), Dienstag bis Donnerstag (9.-11.5.) 16.00 Uhr, Samstag (6.5.), Sonntag (7.5.) 15.00, 18.30 Uhr, Folgetermine bis Ende Mai, Karten hier

Demonstrieren per Rad

Die Kidical Mass ist eine Rad-Demonstration, die in Kooperation mit der Radlobby durchgeführt wird. Die großen und kleinen Radfahrer:innen fahren gemeinsam und geschützt durch die Stadt. Kinder sollen sich aber jederzeit sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können, die Route führt vom Museumsquartier bis zum Prater.

Start: Platz der Menschenrechte vor dem MQ, Samstag (6.5.), 15.00 Uhr

Tolles Spielzeug für wenig Geld

Zweimal im Jahr verwandelt sich die Neubaugasse seit sehr langer Zeit in einen riesigen Flaniermarkt. Ein Highlight für Kinder: die Kinderinsel in der Richtergasse/Ecke Neubaugasse. Dort treten nicht nur die Donaupiraten oder Clowns auf, nein, Kinder verkaufen auch ihre gebrauchten Sachen am Kinderflohmarkt, das ein oder andere Highlight konnte hier schon erstanden werden!

Neubaugasse, Freitag & Samstag (5. & 6.5.), ab 8.30 Uhr; Kinderflohmarkt: Freitag (5.5.), 13 bis 19.00 Uhr, Samstag (6.5.), 9 bis 19.00 Uhr

Jetzt reinschnuppern

Von 8. bis 12. Mai laden die VHS und die Musikschulen der Stadt Wien zu gemeinsamen „Musiktagen der offenen Tür“ mit kostenlosen Schnupperterminen ein. Instrumente ausprobieren, Tanzen lernen oder Singen studieren, fast alles ist möglich! Zu den Terminen.

Leinwand-Abenteuer: Der Super Mario Bros. Film

Mario und Luigi: wie immer auf der Jagd nach Bowser! (Foto: 2022 Nintendo and Universal Studios)

Bei unterirdischen Reparatur-Arbeiten an einer Wasserleitung werden die Installateure Mario und Luigi aus Brooklyn plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Animationsfilm (im Original mit den Stimmen von Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day und Jack Black). Ab 6 Jahren empfohlen. (Michael Omasta)

Die aktuellen Spielzeiten finden Sie auf falter.at/kino.