Wanderung durch die „inszenierte Landschaft“ rund um Mödling

Einen guten Einstieg, um das Interesse der Kinder am Wandern zu erwecken, liefert Tour 13 aus dem Buch: Vom Bahnhofplatz Mödling startet die etwa vierstündige Rundwanderung. Im Naturpark Föhrenberge führt die Route aus der Mödlinger Altstadt über den Felsenweg auf den Kalenderberg hinauf. Am Weg gibt es unter anderem die romantischen Ruinenbauwerke des Fürsten Liechtenstein zu bestaunen. Zum Schluss können aufmerksame Kids an der Mödlinger Spitalkirche einen steinernen Teufelskopf entdecken, zu dem es eine spannende Sage im Wanderführer gibt. Die Wanderung ist ganzjährig zu empfehlen, an warmen Tagen lohnt es sich, an den Felswänden nach dem Schwarzen Turm nach Zauneidechsen Ausschau zu halten!

Anfahrt: Mit der Bahn von Wien Hauptbahnhof nach Mödling Bahnhof; mit dem Auto zur Kreuzung Pfarrgasse/Kirchengasse in Mödling

Wegverlauf: Bahnhof Mödling – Schwarzer Turm (45 Min.) – Jordankanzel (30 Min.) – Gustav-Wendelberger-Rast (30 Min.) – Schloss Liechtenstein (30 Min.) – Mödlinger Kobenzl (45 Min.) – Bahnhof Mödling (1 Std.)

Gehzeit: 4 Stunden (eine kürzere Variante dauert 3 1/4 Stunden)

Länge: 8 km oder 6,5 km in der kürzeren Variante

Schwierigkeitsgrad: einfache Wanderung mit leicht bewältigbaren Auf- und Abstiegen

Ab: 4 Jahren

Einkehrmöglichkeiten: Waldmeierei (Mo–Do Ruhetag), Mödlinger Kobenzl (Mo und Di Ruhetag), mehrere Lokale im Stadtzentrum von Mödling

Diese Wanderung stammt aus dem neuen Buch „Wandern mit Kindern“ aus dem Falter Verlag.