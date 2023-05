Restplätze in Wiener Sommercamps und Umgebung

Die Kinderfreunde bieten ebenfalls relative günstige Betreuung in den Ferien an, hier können Sie sich einen Überblick der freien Plätze verschaffen.

In der AHS Korneuburg gibt es auch dieses Jahr von feriencamps.at ein vielfältiges Programm an Lern-, Sport- bis hin zu Kreativcamps für Kinder von 5 bis 15 Jahren. Die Camps finden täglich jeweils von 7.00 bis 17.00 Uhr in allen neun Sommerferienwochen statt. Es gibt in fast allen Wochen noch freie Plätze.