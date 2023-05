Wanderung von Schloss Orth mit der Donaufähre nach Haslau

Karte: arbeitsgemeinschaft kartographie

Wanderung 5 aus dem Buch „Wandern mit Kindern“ startet direkt vor dem Schloss Orth. Um Kultur und Natur gleichermaßen zu genießen, lohnt es sich eine Kombikarte für das museumORTH und die Schlossinsel zu lösen. Einen guten Anlass für die Tour liefert auch das Familienfest im schlossORTH anlässlich zum Muttertag am 14. Mai mit Info-, Spiel- und Bastelstationen zu verschiedenen Tierarten, Rangershows, Führungen, Bio-Kulinarik und Livemusik.

Die eigentliche Wanderung beginnt wieder am Schlossplatz und führt auf der Fadenbachrunde in den Nationalpark Donau-Auen, wo wachsame Augen viele Tiere (die in der „Donau-Safari“ im Buch beschrieben werden) wie Schildkröten, Hirschkäfer oder Frösche entdecken können. Nach der Überquerung des Donaudamms führt die Wanderung entlang der Kleinen Binn zur Anlegestelle der Motorfähre, mit der die Donau überquert wird. Das Wanderabenteuer endet in Haslau an der Donau. Die kinderwagentaugliche Tour kann ganzjährig begangen werden.

Anfahrt: Mit der Bahn von Wien Hauptbahnhof bis Siebenbrunn-Leopoldsdorf, dann mit dem Bus (545) nach Orth a. d. Donau Schlossplatz; oder mit dem Bus (550) von der U2-Station Aspernstraße nach Orth a. d. Donau Schloss

Wegverlauf: Museum Schloss Orth Eingang – Museum Schloss Orth Ausgang (30 Min.) – Uferhaus (1 . Std.) – Haslauerhof (30 Min.) – Haslau/Donau Bahnhof (30 Min.)

Gehzeit: 3 1/4 Stunden

Länge: 6,7 km

Schwierigkeitsgrad: Fast völlig ebene Auwanderung mit nur wenigen Metern (Stufen-)Aufstieg in Haslau an der Donau

Ab: 5 Jahren

Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Binder (Anfang April – Ende Sept.: Mo und Di Ruhetag; Anf. Okt. – Ende März: Mo–Mi Ruhetag), Humers Uferhaus (Mai – Sept.: Mi Ruhetag; Feb. – April sowie Okt: Mo–Mi Ruhetag; Nov. – Jän. geschlossen), Schiffscafé „Struden“ (Anf. April bis Ende Okt., kein Ruhetag), Landgasthof Haslauerhof (Mo–Mi Ruhetag)

Familienfest im schlossORTH: Sonntag (14.5.), 10.00 bis 18.00 Uhr

Den Wanderführer „Wandern mit Kindern“ können Sie im faltershop bestellen.