Foto: Unsplash

Kind in Wien: Wie kann ein gesunder Fütter-Rhythmus bei Babys aussehen, Frau Ottenschläger?

Veronika Ottenschläger: Hier gilt es, auf das Alter des Babys zu achten. Wurden schon Beikostmahlzeiten eingeführt oder wird das Kind nur gestillt/Flasche gegeben. Bei der Beikost wäre das Ziel bis zu 1-1,5 Jahren 3 Hauptmahlzeiten (Früh, Mittag, Abend) und 1-2 Jausen eingeführt zu haben. Die Still/Flascherlmahlzeiten werden in dem 1. Lebensjahr sukzessive durch Beikostmahlzeiten ersetzt. In der Nacht muss man sich Kind und Gewicht anschauen.

Mag. Veronika Ottenschläger Ernährungswissenschaftlerin & Diplomierte Ernährungsberaterin KIWI-Expertin

Kind in Wien: Mein 12 Wochen altes Baby nimmt und fordert am Vormittag keine wirkliche Mahlzeit ein, es wird nur gestillt und nicht zugefüttert. Mich macht es komplett unrund, dass meine Tochter am Vormittag keine wirkliche Mahlzeit zu sich nimmt und auch nicht einfordert. Was würden Sie mir raten?

Ottenschläger: Ein 12 Wochen altes Baby sollte nur gestillt werden und noch keine Beikost bekommen. Frühester Zeitpunkt eines Beikoststarts ist die 17. Lebenswoche. Davor ist der Darm des Kindes noch nicht bereit, um andere Lebensmittel zu verstoffwechseln.

Kind in Wien: Ist es gut und sinnvoll, den selbsterwählten Rhythmus des Babys festzuhalten, das heißt, das Baby, wenn es schläft, zum Essen zu wecken?

Ottenschläger: Auch hier gilt von Kind zu Kind zu entscheiden. Prinzipiell lässt man dem Kind seinen Rhythmus vor allem in den ersten Wochen und Monaten.