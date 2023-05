Kinder-Tipps fürs Wochenende

Die gebastelten Drachen beim Workshop „Drachen und Waldrapp“ machen einen Probeflug im Lainzer Tiergarten (Foto: Anna Rubin)

Woher kommt das Geld und wohin geht es? Wie viel braucht man davon und ab wann ist man reich? Und wieso sind Geldscheine nicht einfach nur buntes Papier?

Die Performancegruppe schallundrauch agency macht seit 2003 authentisches, witziges und nachdenkliches Theater für Kinder und Jugendliche. Die neueste Arbeit „Marie“ beschäftigt sich mit dem, was auch Moneten, Kohle oder Zaster genannt wird. In Liedern, Tänzen und Dialogen fragen sich die Performer:innen auf der Bühne: Stinkt Geld vielleicht doch? Und was, wenn es darum ginge, Geld möglichst schnell loszuwerden, so schnell wie die Karten beim Uno-Spielen? Würde das die Welt verbessern? Ab 10 Jahren. (Sara Schausberger)

Beim Schawuot-Fest spielen die Zehn Gebote und die Tora eine wichtige Rolle. Im Museum gibt es im Rahmen von „Wir feiern Schawuot! (vor)“ Tora-Schmuck aus aller Herren Länder zu sehen, im Atelier basteln die Kinder Tora-Kronen. Die Führung durch das Museum und der anschließende Besuch im Atelier eignet sich für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: +43 1 535 04 31-1538 oder E-Mail: tours@jmw.at

Stefan Gaugusch, der Puppenspieler und Schöpfer von Figuren wie Rolf Rüdiger, Confetti und Co. zeigt regelmäßig im Theater in der Josefstadt seine Kasperlmärchen. Diese Woche: „Der Wackelzahn“, ab 3 Jahren.

Im Workshop „Drachen und Waldrapp“ mit den Drachenbau-Künstlerinnen Anna Rubin und Clara Kaufmann falten die Teilnehmer:innen Chinapapier, färben nach japanischer Technik die Kunstwerke ein und gestalten daraus fantasievolle Waldrapp-Drachen. Im Lainzer Tiergarten heben die bunten Vögel dann (hoffentlich) ab. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Ein Rundgang mit Baby, bei dem Kunst treffsicher und interessant vermittelt wird. Wickelunterlage und Fläschchenwärmer stehen zur Verfügung. Ein Besuch mit Tragetuch wird empfohlen. Dieses Mal mit dem Schwerpunkt „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse ...“. Anmeldung erforderlich.

Der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich betritt wieder einmal die Kinderkonzertbühne und sorgt für jede Menge gute Laune. Dieses Mal hat er sein Album „Gschamster Diener“, mit Hits wie „Gschamster Diener“ oder „Gugelhupf, hupf, hupf …“ im Gepäck. Kinder jeglichen Alters sind willkommen.