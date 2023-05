Wanderung auf den Spuren der alten Römer in Carnuntum

Wanderung 5 aus dem Buch „Wandern mit Kindern“ führt vom Bahnhof Petronell-Carnuntum in die Römerstadt Carnuntum. Dort können Besucher:innen die archäologischen Ausgrabungen und herrlich rekonstruierte und mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Gebäude der antiken Römerstadt, die sich einst an dieser Stelle befand, auf eigene Faust oder in höchst informativen Führungen besichtigen.

Wer einen Ausflug am 21. Mai plant, kann am Gladiatorentag Carnuntums eigener Gladiatorentruppe, der Familia Gladiatoria Carnuntina, bei einem echten Gladiatorenschaukampf (natürlich nur mit Holzwaffen) zusehen und viel über das Thema Gladiatur lernen.

Danach wird die Wanderung zum Amphitheater und zur Gladiatorenschule fortgesetzt, um schließlich noch das weithin sichtbare Heidentor zu besuchen, bevor es zurück zur Bahnstation geht.

Anfahrt: Mit der Bahn von Wien Mitte nach Petronell-Carnuntum Bahnhof. Mit dem Auto bis zum Parkplatz der Römerstadt Carnuntum

Wegverlauf: Petronell-Carnuntum Bahnhof – Eingang zur Römerstadt Carnuntum (45 Min.) – Parkplatz Römerstadt Carnuntum (1 Std.) – Heidentor (1 1/2 Std.) – Petronell-Carnuntum Bahnhof (1 Std.)

Gehzeit: 4 1/4 Std.

Länge: 8,2 km

Schwierigkeitsgrad: Praktisch ebene Wanderung ohne Auf- und Abstiege, aber durchwegs schattenlos

Ab: 4 Jahren

Einkehrmöglichkeiten: Legionskneipe Carnuntum mit Imbiss „Römische Münzen“ (kein Ruhetag), Forum Culinarium (Öffnungszeiten wie Römerstadt Carnuntum)

Hinweis: Die Römerstadt ist von Mitte März bis Ende Nov. (die genauen Daten sind der Website www.carnuntum.at zu entnehmen) täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Gladiatorentag, Sonntag (21.5.), ab 9.00 Uhr

Tipp: Im Wanderführer „Wandern mit Kindern“ (erhältlich im faltershop) finden Sie passend zur Wanderung kindgerecht aufbereitet die Sage vom Riesen am Heidentor und lesen über das Leben in Carnuntum aus Sicht eines neunjährigen Mädchens.