Kinder-Tipps fürs Wochenende

Dorothy, der Blechmann und die Vogelscheuche in „Der Zauberer von Oz“ (Foto: Barbara Palffy)

Der Kaiser denkt in „Des Kaisers neue Kleider“, er bekomme Kleider geschneidert, die nur kluge Menschen sehen können. Er traut sich nicht zu sagen, dass er selbst sie nicht sieht. Er tritt nackt vors Volk und wird ausgelacht, fertig. In der Fassung, die Regisseur Rüdiger Pape zur Aufführung bringt, hat der Kaiser (Arthur Klemt) einen Lakaien (äußerst wendig: Felix Kammerer), einen Minister für Ordnung und Ruhe und eine Ministerin für Reichtum und Geld (äußerst windig: Stefan Wieland und Hanna Binder). Am Text hat die genialische Dramaturgin Sabrina Zwach mitgeschrieben, die früher so manche Erwachsenenaufführung des Regisseurs Herbert Fritsch veredelte: Bei Hof wird ausschließlich in Reimen gesprochen. Die unsichtbaren Kleider bieten zudem reichlich Stoff für Pantomime-Slapstick. Zum letzten Mal in dieser Saison. Ab 6 Jahren.

Kunst mit Baby gibt es diese Woche mit einer Führung zum Thema „Wer sind die Frauen in der Sammlung?“ im Weltmuseum zu erleben. Wickeltische und Stillmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Woom, die wohl berühmteste Kinderfahrrad-Marke Österreichs, feiert Geburtstag! Seit unglaublichen 10 Jahren begeistern die beliebten Räder Kinder und Eltern gleichermaßen, nun wird das Jubiläum mit einer ordentlichen Sause begangen. Im Fahrradparcours vor dem MAK können kleine Gratulant:innen ihr Können erproben, der TV-Star Tom Turbo ist ebenfalls mit dabei und in Workshops wird gemeinsam gemalt und gebastelt. Auch Fahrräder gibt es zu gewinnen!

Dorothy läuft in „Der Zauberer von Oz“ mit ihrem Hund Toto von zu Hause weg und wird von einem Wirbelsturm in das zauberhafte Land Oz getragen. Dort legt sie sich mit der bösen Hexe des Westens an, aber sie findet auch Freunde, etwa die gute Hexe des Nordens. Mit einer Vogelscheuche ohne Hirn, einem Blechmann und einem Löwen ohne Mut macht sie sich auf den Weg zum mächtigen Zauberer von Oz, damit der ihr den Weg nach Hause zeigt. Ab 6 Jahren. (Miriam Damev)

Die Selbsthilfematinée für Alleinerziehende „Mamallein & Papallein“ wartete nicht nur mit Kinderbetreuung inklusive Workshop für Kinder von 0 bis 10 Jahren auf, sondern dieses Mal noch dazu mit einem ganz besonderen Gast: Stefanie Sargnagel und & Friends werden lesen, davor gibt es einen „Selbsthilfeschrottplatz“ als Möglichkeit des Austausches.

Bei der Mitmachführung „Kunstpicknick“ geht es für die ganze Familie (keine Altersbeschränkung) in die aktuelle Ausstellung. Auf der Picknickdecke entdecken die Besucher:innen Farben und Formen, anschließend ist noch Zeit im Atelier selbst kreativ zu werden!