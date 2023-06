Kinder-Tipps fürs Wochenende

Liebevoll inszeniertes Marionettentheater vor Schloss Schönbrunn: Die „Kinderzauberflöte“ (Foto: Robin Weigelt)

Frau Berti Bartolotti (Ursula Anna Baumgartner) ist, was wir heute als Messie bezeichnen würden – und als kaufsüchtig. Seit ihr Mann sie verlassen hat, bestellt die leidenschaftliche Strickerin allerlei unnütze Dinge, der überforderte Paketbote hat bereits eine Liste angelegt. So kommt es ihr auch nur ein bisschen seltsam vor, als er ihr eine Konservenbüchse mit einem fabriksneuen Instant-Siebenjährigen liefert (Stefan Rosenthal). Das Kind heißt Konrad und ist so gescheit und folgsam, dass man es instantly lieben muss.

Aus Christine Nöstlingers 1975 erschienenem Buch „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ haben Dramaturgin Britta Kampert und Regisseur Yüksel Yolcu eine bekömmliche Bühnenfassung erstellt. Besonders viel Spaß dürfte Ausstatter Ulv Jakobsen gehabt haben, der sich an der Wohnung der Bartolotti ebenso austobte wie an den psychedelisch bunten Klamotten, die sie ihrem Kind anzieht.

Doch auch das Publikum darf sich amüsieren: wenn Bartolottis Lover Egon (Valentin Späth) sich zum gestrengen Vater erklärt etwa. Und vor allem, als die Fehllieferung auffliegt und ein Plan her muss, um die Rückholaktion des Fabriksbesitzers zu vereiteln (er ist ein ganz Böser – Jakob Egger spielt ihn ebenso wie den Paketboten). Ab 6 Jahren. (Martin Pesl)

Sommerfest 2023 Universitätscampus Altes AKH, 1090 Wien

Foto: Bwag/Commons

Der Kindergarten der Student:innenkinder der Uni Wien lädt beim Sommerfest zu Kindertheater und Musik, einer Seifenblasenstation, Kinderschminken, Kinderflohmarkt und Tombola in den Hof 2 des Alten AKH.

Südwind Straßenfest 2023 Empfohlen Universitätscampus Altes AKH, 1090 Wien

Foto: Gregor Buchhaus

Gleich daneben feiert der Verein Südwind sein Straßenfest. An zwei Tagen gibt es hier Kulinarik aus aller Welt, Live-Musik und Workshops für Groß und Klein zu entdecken.

Das Bildungsgrätzl Stuwe Zwei feiert ebenso, und zwar ein Grätzlfest am Mexikoplatz mit Mülltrennungsspielen, Wissenstests und der Grätzelpolizei.

Unter dem launigen Titel 48er-Gipfeltreffen wird auf der Deponie Rautenweg ein Familienfest gefeiert. Es warten eine geführte Wanderungen über die Deponie (mit Ziegenbegegnung), Kinderprogramm, Rundfahrten mit dem Bummelzug, 48er-Tandler, Musik und mehr.

Grätzl Kidical Mass am Internationalen Tag des Fahrrads In allen Wiener Bezirken, 1010 Wien

Fahrrad-Demo bei 19 Startpunkte in den Wiener Bezirken zu 13 Zielen Fahrrad-Demo bei 19 Startpunkte in den Wiener Bezirken zu 13 Zielen

Am Internationalen Tag des Fahrrads findet an 19 Startpunkten in Wiener Bezirken die Kidical Mass statt, eine Rad-Demonstration, die in Kooperation mit der Radlobby durchgeführt wird. Als Kidical Mass fahren alle gemeinsam und geschützt durch die Stadt. Kinder sollen sich aber jederzeit sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können.

Informationen zu Starts und Zielen: www.kidicalmass.at

Die Kinderzauberflöte Empfohlen von Emanuel Schikaneder und W. A. Mozart. R: Tötschinger B/Ch/D: W. u. Ch. Hierzer, E. Schmitz-Ebner. Ab 3 Jahren Marionettentheater Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Foto: Roman Gerhardt

Wolfgang Amadé Mozart persönlich führt in der „Kinderzauberflöte“ des Schönbrunner Marionettentheaters durch seine unterhaltsame Oper. Papageno, Sarastro und die Königin der Nacht werden alle als singende Marionettenfiguren lebendig. Von Juni bis September verlegt das Theater seine Vorstellungen zudem ins Freie, die Oper ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Auch eine Erwachsenenversion steht auf dem Open-Air-Spielplan.

Im miniXplore-Bereich des Technischen Museums entdecken Kids die Welt der Wissenschaft, für Regenbogenfamilien gibt es exklusive Zeitfenster (14.6., 16.00 Uhr; Anmeldung!).

Wenn Dragqueen Candy Licious zuletzt las, kamen leider auch Hater. Sie bleibt unbeirrt und blättert im Belvedere mit Kids ab sechs Jahren in farbenfrohen Büchern. (Oberes Belvedere, 14.6., 14.00 und 16.00).

Auch die Hermesvilla zeigt Flagge: Im Workshop „Come as you are“ entwerfen Familien gemeinsam Regenbogenfahnen und lernen Voguing (3.6., 14.00 Uhr).

Der Riesen Kinderflohmarkt mit über 200 Indoor-Plätzen lockt wieder einmal mit Schnäppchen rund um das Familienleben.

Familienkonzert: Gernot Kranner gibt seine schönsten Mit-Sing-Lieder in „Ich schenk‘ dir den Mond“ zum Besten und alle singen mit. Ab 3 Jahren.